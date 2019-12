La seconda stagione della serie L'amica geniale tratta dai romanzi di Elena Ferrante, andrà in onda a partire dal 10 febbraio 2020 per quattro prime serate su Rai 1.

Subito dopo il festival di Sanremo ecco che la Rai colloca uno dei pezzi forti della scorsa stagione televisiva, la serie andrà a prendere il posto che da anni era toccato ai nuovi episodi de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Per questo 2020 invece saranno le storie di Lenù e Lila a far compagnia al pubblico nel mese di febbraio.

Storia del nuovo cognome

Le nuove storie della fiction partiranno dal romanzo "Storia di un nuovo cognome" che è il secondo volume della tetralogia della Ferrante. Troveremo le due protagoniste cresciute e ormai lontane. Nella prima stagione le avevamo viste bambine, poi adolescenti in rivolta a padri e uomini che hanno cercato di sminuirle nel loro ruolo. Alla fine della prima stagione Lila è stata costretta a sposare un uomo che scopre di non amare già al ricevimento del matrimonio quando lui, in accordo con il padre, decide di invitare ai festeggiamenti il boss locale.

Lila, da sempre più determinata e piena di voglia di rivalsa, in questa seconda stagione dovrà fare i conti con un matrimonio che non le permette di realizzarsi, l'unica sua fonte di gioia sarà il nuovo negozio di scarpe aperto a piazza dei Martiri. Per quanto riguarda Lenù, sappiamo che in questa seconda stagione lascerà Napoli per trasferirsi a Pisa dove sarà una studentessa universitaria. Per lei si apriranno nuovi sconvolgenti scenari che la porteranno a conoscere non solo una nuova città ben diversa da Napoli ma, un nuovo modo di vivere.

Nonostante la lontananza geografica le due amiche resteranno sempre vicine. Il pubblico avrà modo di conoscere ancora una volta le vicende delle amiche che, passandosi il testimone, raccontano la loro storia personale ma anche la storia di una città e di uno spaccato sociale non lontano da noi.

Il 2020 della Rai

Prima della seconda stagione de L'amica geniale, la Rai trasmetterà la serie La guerra è finita. Per quanto riguarda invece i nuovi episodi del Commissario Montalbano, i primi diretti da Luca Zingaretti dopo la scomparsa di Andrea Camilleri e Alberto Sironi, la Rai li trasmetterà dal 9 al 16 marzo.

Tra le altre novità del nuovo anno c'è l'attesa fiction con Lino Guanciale ovvero Il commissario Ricciardi tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. In questo nuovo prodotto Guanciale sarà il protagonista, il poliziotto Luigi Alfredo Ricciadi che lavora e vive a Napoli negli anni trenta del novecento. Tra le altre Serie TV con Guanciale ricordiamo la terza e ultima stagione de L'Allieva e la terza e ultima stagione de La porta rossa con Gabriella Pession e Valentina Romani.