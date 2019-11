Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane annunciano una clamorosa svolta nella storyline che coinvolge la finta morte di Beth. Liam e Wyatt hanno scoperto che Flo ha falsificato i documenti di adozione di Phoebe. Nel frattempo Ridge (Thorsten Kaye) dovrà tenere a bada il figlio psicopatico Thomas Forrester (Matthew Atkinson), pronto a distruggere la vita della giovane Logan. A cambiare le carte in tavola sarà un gesto inaspettato di Brooke, pronta a difendere a tutti i costi sua figlia Hope.

Beautiful anticipazioni: Hope schiaffeggia Flo

Non serviranno a nulla le scuse di Flo, che cercherà un confronto con la sconvolta Hope. La Fulton, dopo aver tentato di spiegare alla ragazza le motivazioni che l'hanno spinta a nasconderle la verità su Beth, riceverà uno schiaffo da Hope. Ormai lo scandalo è alla luce del sole. Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) esorterà il marito Ridge Forrester a chiamare la polizia per assicurare Flo alla giustizia.

Sarà così che il detective Alex Sanchez metterà le manette ai polsi alla giovane, nonostante lei lo preghi di non commettere uno sbaglio. Hope, dal canto suo, avviserà Thomas di essere pronta a chiedere l'annullamento del loro matrimonio, basato solo sulle bugie e sull'ignobile ricatto. Stando alle anticipazioni di Beautiful, il Forrester non avrà nessuna intenzione di accogliere la richiesta della neo sposa.

Thomas non accetta di annullare il matrimonio

Nelle prossime puntate americane di Beautiful. Thomas sarà furente e mediterà vendetta contro tutti coloro che hanno contribuito alla sua disfatta. Tra questi, rientrerà anche il povero Douglas, che verrà sgridato in malo modo dal pazzo Forrester per non aver saputo tenersi stretta la sua nuova madre. Il bimbo, terrorizzato, capirà di non potersi più fidare di suo padre.

Subito dopo, Thomas si recherà alla casa sulla scogliera nella quale Hope cercherà rifugio.

Contro Thomas, Flo e Shauna si metterà anche Bill (Don Diamont), che ha promesso a Brooke di aiutarla a vendicare quanto successo ad Hope. Intanto, all'esterno della casa sulla scogliera si consumerà il dramma. Brooke e Thomas avranno un acceso scontro, che finirà con la caduta rovinosa del giovane giù dal burrone.

A soccorrerlo sarà il dottor Jordan Armstrong, che lo farà ricoverare in codice rosso. La sua vita è appesa ad un filo. Nessuno però, racconterà al poliziotto come sono andate realmente le cose. Brooke sarà estremamente preoccupata: cosa succederebbe se il giovane Forrester racconterà che è stata proprio lei a spingerlo e a farlo finire in coma? Altri dettagli emergeranno nelle prossime anticipazioni americane di Beautiful.