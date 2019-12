È passata quasi una settimana da quando è stata registrata l'ultima puntata di Uomini e Donne Over, cioè quella in cui c'è stato un acceso diverbio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Prima della pausa natalizia, il pubblico di Canale 5 ha assistito al momento di grande dolore che la dama ha provato quando il cavaliere l'ha lasciata da sola nel backstage, confidandole di non sentirsi adatto a lei. Mentre il programma è in pausa, la torinese si mostra sui social network in compagnia di quello che lei definisce essere il suo nuovo amore: la cagnolina Ninetta.

Ancora 'gelo' tra Gemma e Juan dopo U&D

Fino a quando non sarà registrata una nuova puntata del Trono Over (che attualmente sarebbe fissata subito dopo Natale, tra il 28 e il 30 dicembre), non si avranno notizie certe su quello che sta accadendo nelle vite dei protagonisti. Gemma Galgani, in particolare, ha lasciato il pubblico di Uomini e donne in sospeso venerdì scorso: dopo aver discusso animatamente con Juan Luis Ciano nel backstage, la dama è stata ripresa dalle telecamere mentre singhiozzava sul divano.

Sono in tanti, infatti, a domandarsi cosa sia successo tra la dama e il cavaliere in questi giorni in cui il dating-show è in pausa: il 57enne avrà provato a riavvicinarsi alla signora che sta corteggiando oppure tra loro è ancora gelo totale?

Un piccolo indizio a riguardo, si dice l'abbia dato forse involontariamente la torinese sui social network: sul profilo Instagram di Gemma, infatti, alcune ore fa è apparso un video che sembra confermare la sua triste situazione sentimentale attuale.

"Questo è il mio momento magico perché sono con Ninetta. Ho un nuovo amore ed è lei", ha detto la Galgani mentre stringeva tra le braccia una cagnolina che sembra averle ridato il sorriso dopo giorni di lacrime e tristezza.

Curiosità per la prossima registrazione degli Over

Stando alle parole che ha usato Gemma sul web in questi giorni, sembra non esserci stato nessun riavvicinamento tra lei e Juan Luis nell'ultima settimana: da quando lui le ha detto di non essere la persona che fa al caso suo, la Galgani sarebbe tornata di nuovo ufficialmente single.

Ciano, infatti, è stato preso di mira parecchio durante l'ultima puntata di Uomini e Donne del 2019: Gianni Sperti, molti membri del parterre (sia maschile che femminile) e anche un po' Maria De Filippi, hanno provato a far aprire gli occhi all'ingenua dama, facendole notare tante piccole cose sul comportamento del suo amato.

Sebbene la protagonista del Trono Over avesse deciso di continuare la conoscenza con il cavaliere, dietro le quinte c'è stato un litigio tra i due che ha spinto lui a lasciare lo studio senza salutare.

Per sapere cosa è accaduto tra Gemma e Juan durante le feste di Natale, bisognerà aspettare la prossima registrazione di U&D che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe avere luogo prima di Capodanno (tra il 28 e il 30 dicembre).