Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato di Bradley Bell, che ha appena raggiunto le 8000 puntate in Italia. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, in onda da gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope Logan comincerà ad essere sempre più ossessionata nei confronti di Phoebe, la neonata che verrà adottata da Steffy. Zoe, invece, vorrà vederci più chiaro sull'adozione di quest'ultima, tanto da cominciare a dubitare della buonafede di Flo Fulton e suo padre Reese.

Beautiful: Hope vicina a Phoebe, Steffy preoccupata

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate italiane in onda da gennaio su Canale 5 si soffermano sullo scambio delle culle, che sta appassionando sempre più telespettatori della soap opera. Nel dettaglio, Hope (Annika Noelle) e Zoe saranno al centro di questa intrigata story-line, ricca di colpi di scena. La Logan, infatti, legherà moltissimo con Phoebe, la bambina adottata da Steffy grazie alla complicità di Reese e Taylor Hayes.

A tal proposito, la donna sentirà un vero e proprio legame con la nuova arrivata, tanto da cominciare a far preoccupare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Sensazioni, che aumenteranno quando Hope mostrerà una vera ossessione nei confronti della piccina. In particolare, la madre di Beth chiederà a Liam (Scott Cliton) di accompagnarla a trovare la Forrester e le bambine. In questo frangente, Hope cullerà dolcemente Phoebe, raccontandole della morte della sua Beth per poi baciarla sulla fronte.

Zoe sospetta di Flo e Reese

Le trame di Beautiful in onda ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che se la Logan dimostrerà un'ossessione morbosa nei confronti di Phoebe, Zoe comincerà a sospettare di Flo.

Nel dettaglio, la figlia di Reese la spierà mentre legge con apprensione dei documenti nascosti all'interno di un cassetto. La Buckingham, a questo punto, deciderà di vederci più chiaro, tanto rovistare all'interno della cassetto. Alla fine, la ragazza si troverà di fronte un certificato di adozione, che dimostrerà che Steffy ha comprato Phoebe per 250 mila dollari dalla Fulton, la madre naturale.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la fidanzata di Xander (Adain Bradley) noterà che la data del parto ed il nome del medico sono errati, tanto che quella neonata non può essere davvero la figlia di Flo (Katrina Bowden).

Zoe, a questo punto, si troverà di fronte ad un bivio: smascherare Reese e mandarlo in prigione oppure insabbiare le prove che appena trovato? In attesa di scoprire come avanzerà questa intricata story-line, si ricorda che la soap opera sarà sospesa dal 23 dicembre fino al 6 gennaio, in occasione delle festività natalizie.