Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha detto Cecilia Rodriguez nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Rivelo", il programma di Real Time che ieri è tornato in onda con la sua seconda edizione. Oltre a fare delle importanti precisazioni sul rapporto con Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la bella argentina si è lasciata andare a confessioni inaspettate sulla relazione di oltre 4 anni che ha vissuto con Francesco Monte.

Cecilia torna a parlare di Monte in televisione

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte è stata forse una delle più chiacchierate di qualche anno fa: la partecipazione di lei alla seconda edizione Vip del Grande Fratello, ha acceso i riflettori su quel rapporto duraturo ma poco felice.

Questo almeno è quello che si evince ascoltando le parole che la showgirl ha usato di recente per ricordare quella relazione, finita quando ha incontrato e si è innamorata follemente di Ignazio Moser, suo attuale compagno.

La sorella di Belen, nel corso del suo intervento a "Rivelo", sull'ex fidanzato ha detto: "Gli auguro il meglio. Ho sempre sperato che anche lui incontrasse qualcuno. Di lui ho ricordi sia belli che brutti".

Concentrandosi sulle cose meno carine che le vengono in mente se ripensa all'ex tronista pugliese, l'argentina ha fatto sapere: "Mi ha vietato molte cose.

Mi aveva trasformata in quello che non volevo essere, ovvero a casa tranquilla e non uscivo".

La soubrette ha anche confessato che lei e Monte litigavano ogni giorno nel periodo precedente alla rottura perché, secondo quanto ha sostenuto in Tv ieri sera, lui voleva cambiare completamente il suo esuberante modo di fare.

Le precisazioni sulla lite con Giulia De Lellis

A Lorella Boccia che l'ha stuzzicata anche sulla battuta che ha fatto tempo fa sulla coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis ("Stanno bene insieme, sono entrambi alti un metro e una banana"), Cecilia ha raccontato che ci sono state delle conseguenze a questa sua uscita poco felice.

Sia l'influencer che l'ex cognato pilota, infatti, le hanno telefonato per farle sapere di essere rimasti molto male per quello che ha detto, lei si è scusata e pare ha chiarito con entrambi.

I rapporti che la Rodriguez ha oggi con la fidanzata del motociclista e con quest'ultimo, sono pressoché nulli: con lei ci ha tenuto a precisare di non essere mai stata amica anche prima del litigio, con lui ha chiuso per rispetto della sua famiglia (si pensa soprattutto per amore della sorella Belen).

A "Rivelo", infine, l'argentina ha anche fatto una breve dichiarazione su Fabrizio Corona: "Tra lui e Iannone, lo butterei giù dalla torre perché ha la testa dura e non capisce".