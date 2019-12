Domani, giovedì 19 dicembre, andrà in onda su Real Time la prima puntata della nuova stagione di "Rivelo", il programma condotto da Lorella Boccia dove alcuni personaggi famosi si raccontano senza filtri. Dalle anticipazioni che sono trapelate sull'intervista di Cecilia Rodriguez, emergono particolari molto interessanti sui suoi rapporti con Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Cecilia chiude con Iannone per rispetto a Belen

Domani sera, in prima serata, debutterà la seconda edizione di "Rivelo": Lorella Boccia, infatti, torna alla guida della trasmissione che permette ad alcuni Vip di svelare qualcosa di inedito al pubblico.

La protagonista della puntata del 19 dicembre, sarà Cecilia Rodriguez: la ragazza parlerà del fidanzato Ignazio Moser, dei progetti di matrimonio e dello stretto legame che ha con tutti i suoi familiari.

L'anticipazione più interessante che è emersa nelle ultime ore, però, è quella che riguarda gli attuali rapporti che l'argentina ha con due personaggi molto chiacchierati: Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Si vocifera, infatti, che da quando i due si sono innamorati, la showgirl abbia tagliati i ponti con entrambi, ma le ragioni di questo allontanamento non sono mai state spiegate da nessuno dei protagonisti della storia.

Su domanda diretta della conduttrice sul rapporto che ha oggi con il pilota, la bella Cecilia ha risposto: "Con lui ho chiuso per rispetto della mia famiglia".

Una dichiarazione piuttosto strana quella che ha fatto la giovane Rodriguez. I settimanali hanno sempre sostenuto che sia stata Belen a lasciare il motociclista della Aprilia dopo essersi resa conto di non amarlo più: come mai adesso sua sorella mette fine all'amicizia con l'ex cognato? Che ci sia qualcosa di non detto in tutta questa vicenda?

Il chiarimento sul legame con la De Lellis

Lorella Boccia ha chiesto a Cecilia in che rapporti è con Giulia De Lellis, l'influencer con la quale ha condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip 2 e che lei ha punzecchiato varie volte in altre interviste. A "Rivelo", però, la Rodriguez chiarisce: "L'ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti, mi sono ricreduta ma non siamo mai state amiche.

L'amicizia è altro".

Parole molto forti e chiare quelle che ha pronunciato la sorella di Belen per descrivere la nuova fidanzata di Andrea Iannone, alla quale ha riservato frecciatine velenose nel recente passato. Ad un giornalista di "Chi" che tempo fa le ha chiesto di commentare l'amore che è nato tra il suo ex cognato e Giulia, l'argentina disse: "Penso siano fatti l'uno per l'altra, sono entrambi alti un metro e una banana".