Le trame de Il Segreto, in onda dal 23 al 27 dicembre in Spagna annunciano nuovi importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Marta Solozabal scoprirà la generosità di Mauricio Godoy. La figlia di Ignacio, infatti, apprenderà che il nuovo sindaco aiuta i bisognosi di Puente Viejo con i suoi risparmi. Un gesto generoso, che la ragazza non potrà far altro che condividere con Manuela. Maqueda, invece, accetterà di diventare consigliere insieme a Matias.

Il Segreto, puntate spagnole: Marta vuole aiutare i più bisognosi

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole al 23 al 27 dicembre 2019 su Antena 3, rivelano che Maqueda e Damian riusciranno a racimolare una cospicua somma di denaro per la famiglia di Cosme. Qui, i due uomini troveranno alcune banconote piene di insulti contro la marchesa. Manuela, invece, sorprenderà Marta in piena crisi. La Solozabal, a questo punto, confesserà alla serva di aver scoperto che alcune famiglie di Puente Viejo vivano in gravi difficoltà, tanto da voler fare qualcosa.

Urrutia, intanto, mostrerà delle perplessità sull'assunzione di Adolfo, tanto da rivelarlo ad Ignacio. Dall'altro canto, il ragazzo rivelerà a Tomas che non si sente a suo agio nel nuovo lavoro e gli confesserà delle scritte intimidatorie, trovate da Damian contro la loro madre. Mauricio, invece, presenterà Matias, il suo nuovo collega a Marta. In questo frangente, i due giovani entreranno subito in armonia. Urrutia, invece, confiderà alla moglie di non riuscire più a gestire la figlia a causa del suo atteggiamento ribelle. Infine, Godoy si presenterà a La Habana dove chiederà a Maqueda di diventare il nuovo consigliere, visto che ha una buona reputazione tra i minatori.

La Solozabal scopre la generosità di Mauricio

Gli spoiler de Il Segreto, in onda a fine 2019 in Spagna, rivelano che la Solozabal scoprirà che Mauricio paga le esigenze più urgenti dei bisognosi con i propri risparmi.

Il sindaco, a questo punto, chiederà alla donna di non rivelare a nessuno la sua scoperta. Più tardi, la figlia di Ignacio racconterà a Manuela cosa ha scoperto su Mauricio e di provare sentimenti sempre più forti per Adolfo, tanto da voler prendere le distanze da lui.

Maqueda diventa consigliere

Allo stesso tempo, Matias si recherà al primo incontro come consigliere. Qui, il ragazzo incontrerà Maqueda, tanto da rimanerne moto sorpreso. Durante l'incontro, i nuovi consiglieri accetteranno di buon grado la proposta del sindaco di garantire un regalo di Natale ad ogni bambino. Tomas, invece, consiglierà a Maqueda di attendere l'arrivo di sua madre prima di accettare la proposta di Mauricio. Peccato che Inigo abbia già preso la sua decisione, visto che si tratta della sua vita privata. Infine, il caposquadra farà la conoscenza di Marta, dove entrambi concorderanno di aiutare i più bisognosi.