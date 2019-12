Ieri sera, venerdì 19 dicembre, è andata in onda su Real Time la prima puntata della nuova stagione di "Rivelo". L'ospite della serata è stata Cecilia Rodriguez, che ha spaziato su vari argomenti, tutti molto interessanti. In merito alla querelle che c'è stata a distanza tra lei e Giulia De Lellis, la sorella di Belen ha fatto sapere di aver chiarito tutto al telefono. Parole un po' di più forti, invece, sono state usate per l'ex cognato Andrea Iannone e per Francesco Monte.

Il chiarimento sulla frecciatina alla De Lellis

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis hanno partecipato insieme alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto d'amicizia è andato avanti fino a quando l'influencer non si è fidanzata con l'ex cognato dell'argentina, Andrea Iannone.

Nei mesi scorsi la sorella di Belen ha lanciato più di una frecciatina alla neo coppia, definendo i due ragazzi simili perché entrambi "alti un metro e una banana". Sono stati in pochi a ridere di questa battuta e, stando a quello che ha dichiarato ieri sera a "Rivelo" la showgirl, anche i diretti interessati si sono sentiti offesi dalle sue parole.

A Lorella Boccia, che le ha chiesto di raccontare cosa è successo dopo quella gag, Cecilia ha detto: "Ho fatto una battutina, ma è andata male. Non pensavo che avrebbero scritto ‘alti un metro e una banana’. Invece il giornale l’ha riportato. Il giorno dopo è successo di tutto".

La bella Rodriguez, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto la telefonata sia della romana, che del pilota, entrambi molto arrabbiati per quello che lei aveva detto sul loro conto. "Mi hanno chiamato, ci stava. Sia Giulia che Andrea mi hanno telefonato. Ci sono rimasti male per la mia battuta. Giulia ha detto che se avevo un problema con lei potevo chiamarla e dirle tutto a voce. In realtà chiamarla al telefono e dirle ‘guarda sei alta un metro e una banana’ non era il caso", ha aggiunto la ragazza su Real Time.

"Ho chiesto scusa.

Non fa parte di me offendere, quindi ho chiesto scusa e abbiamo chiarito tutto", ha concluso la sudamericana, che comunque ci ha tenuto a precisare che lei e la De Lellis non sono mai state amiche neppure prima di questo episodio.

Le parole sull'ex Francesco Monte

La decisione di Cecilia di chiudere ogni tipo di rapporto con Giulia De Lellis, pare sia arrivata quando è venuta fuori la notizia del suo fidanzamento con Iannone; anche con quest'ultimo, infatti, la soubrette ha fatto sapere di aver interrotto ogni comunicazione per rispetto della sua famiglia.

A "Rivelo", però, la bella Rodriguez ha avuto anche un pensiero per l'uomo con il quale è stata per tanti anni prima di conoscere Ignazio Moser al Grande Fratello Vip. Su Francesco Monte, infatti, l'argentina ha detto: "Il ricordo più brutto di lui?

Che mi aveva vietato troppe cose. Mi aveva trasformato in quella che voleva lui. Mi voleva cambiare completamente. Litigavamo tutti i giorni".