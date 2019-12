Oggi, mercoledì 11 dicembre, è andata in onda una nuova e interessante puntata di Detto Fatto, trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero. Oggi, il Gossip è stato il vero e proprio protagonista, e infatti, non sono mancati gli scoop sulla vita privata dei vip, tra cui Lisa Fusco. Quest'ultima è stata ospitata all'interno del programma condotto dalla Guaccero per fare un annuncio importante: convolerà presto a nozze con il suo storico fidanzato Marcello.

Lisa Fusco annuncia le nozze da Bianca Guaccero

In questa puntata di Detto Fatto del periodo prenatalizio, è arrivato un nuovo scoop che riguarda Lisa Fusco.

La soubrettina ha fatto ingresso in studio vestita da "babba natale" e ha scherzato un po' con la conduttrice Bianca Guaccero e con il cuoco partenopeo Paolo. La padrona di casa ha detto a Lisa: "Tu sei la sorpresa del nostro Paolone. Devi sapere che lui è un ragazzo veramente speciale e da sposare. Tu potrai avere la pizza fatta in casa ogni giorno. Insomma una pizza proprio cotta e mangiata". La Fusco ha dichiarato: "Beh, dovrebbe essere proprio bravo a fare la pizza. Io la so fare benissimo perché mi ha insegnato mio cugino Lucignolo".

Bianca ha poi esclamato: "Sembrate quasi una coppia perfetta! Comunque, stiamo preparando il panzerotto pugliese e a te Lisa ti è venuto l'occhio languido". Lisa è scoppiata a ridere e ha detto che Paolo non la stava guardando negli occhi ma da un'altra parte, indicandosi il seno. Dopodiché, conduttrice ha dichiarato: "Devo riferire una triste notizia al nostro Paolone perché anche la nostra Lisa si è fidanzata". La Fusco ha detto a Paolo: "Sì, mi dispiace per te. Il mio fidanzato sa cucinare, è simpatico ed è un uomo di panza e di sostanza".

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

La padrona di casa però ha aggiunto un altro dettaglio alla situazione sentimentale della soubrettina: "Però, Lisa non la stai raccontando giusta perché c'è uno scoop che ti riguarda. Che cosa succederà a breve?". La risposta della Fusco è stata: "A breve mi dovrei sposare". Infine, in studio è giunta un'aria di festa grazie al suono delle campane e la conduttrice ha esclamato: "Auguri Lisa!".

Amanda Lear rivela la verità sul rapporto con Dalì

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del botta e risposta a distanza tra Amanda Lear e Jonathan Kashanian di Detto Fatto.

Infatti, quest'ultimo, alcune settimane fa, ha dichiarato che non esisterebbero delle prove visibili sulla grande amicizia tra il pittore Salvador Dalì e la Lear. L'ex modella francese è stata contattata dal settimanale Novella 2000 per chiarire una volta per tutte questa vicenda. Inoltre, l'artista ha inviato al giornalista trenta scatti, in cui è stata immortalata assieme a Dalì, assicurando: "Queste immagini provano i nostri quindici anni di amicizia". Poi, la donna ha rivelato per quale motivo fosse così legata al pittore spagnolo: "Mi dava lezioni di pittura, anche se a volte era troppo pesante frequentarlo.

Gli ho voluto un bene surreale".