Nella puntata di oggi venerdì 6 dicembre di Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto dalla bellissima Bianca Guaccero, sono continuate le frecciatine tra due personaggi noti del mondo dello spettacolo. Si tratta di Jonathan Kashanian e Amanda Lear che hanno continuato il loro pungente botta e risposta a distanza inerente alcuni fatti di Gossip. Come è noto, l'opinionista aveva affermato che durante un suo viaggio a Cadaqué visitando la casa del pittore Dalì non aveva visto alcuna traccia della sua musa Amanda.

La risposta dell'ex modella è arrivata a La Repubblica delle Donne con un commento piuttosto sarcastico: "Non devo dire niente a Jonathan. E' tutto finto e menomale che c'è lui che ha detto questo". Jonathan, rimasto molto scottato dalla risposta della diva, ha replicato in maniera molto piccata.

Jonathan si sfoga a Detto Fatto: 'Amanda, ci sono rimasto male'

Jonathan Kashanian è entrato nello studio di Detto Fatto togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. "Sono ancora agitato per la questione con Amanda Lear.

Siccome lei mi ha risposto pubblicamente e mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, vorrei aggiungere una cosa" ha esordito l'opinionista del programma di Rai 2. "Quando io ho detto quella cosa su Amanda che poteva essere anche una stupidaggine, lei avrebbe potuto rispondere con una battuta ridendoci su, o smentire tutto oppure dire che stava sulle scatole a qualcuno della fondazione. Mi aspettavo una risposta degna di uno come me che cerca di essere sempre rispettoso, invece mi ha snobbato come se fossi uno qualunque.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

Questo mi ha dato fastidio" ha aggiunto Jonathan. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha spiegato di non avere nulla contro Amanda perché la considera un'amica, ma non ha gradito il tono con cui si è svolta la questione. Infine, l'ex gieffino ha concluso con una nuova stoccata: "Signore si nasce!". Insomma, a quanto pare la piccola querelle tra Jonathan e la musa di Salvador Dalì sembra non essersi ancora placata. Come replicherà la donna alla frecciatina dell'opionista? Chissà, sicuramente non rimarrà in silenzio.

Amanda Lear e la sua ambiguità sessuale: il commento di Jonathan

Nel corso della puntata di oggi di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha stilato una classifica delle dive della televisione e dello spettacolo che hanno posato in desabillé per riviste o calendari. In questa lista, c'è anche Amanda Lear, la star che ha fatto discutere anche per la sua ambiguità sessuale in quanto molti pensavano che fosse nata uomo. A rispondere a questo storico dilemma, ci ha pensato l'amico Jonathan che ha dichiarato: "Lei ha posato svestita per dimostrare a tutti la verità.

Tra l'altro è sempre stata una donna sincera, e quindi non mettiamo in dubbio nulla e non ci interessa se è nata uomo o donna".