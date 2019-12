Terminata l'avventura di Veronica Burchielli a Uomini e donne, la redazione ha pensato bene di sostituirla immediatamente con una ragazza che pare essere alla sua prima esperienza televisiva. Su Witty Tv, infatti, è da poco stato caricato il video di presentazioni di Sara, la nuova protagonista del Trono Classico. La 28enne che da oggi cercherà l'amore davanti alle telecamere è una hostess che in passato ha sofferto tanto per amore, arrivando ad annullarsi per la persona con la quale stava.

Sara sul trono di U&D: il video di presentazione è sul web

Ad una settimana di distanza dall'addio di Veronica Burchielli a Uomini e Donne (la ragazza ha lasciato il trono per conoscere meglio Alessandro Zarino), Maria De Filippi ha presentato al pubblico colei che da oggi prenderà il suo posto sull'ambita poltrona rossa.

Sul portale Witty Tv è appena stato pubblicato il video con il quale la neo protagonista del Trono Classico si è raccontata sia ai telespettatori che ai suoi futuri corteggiatori: lei è Sara, una donna di 28 anni che vive a Roma per esigenze di lavoro, ma è nata e cresciuta a Rieti.

La nuova collega di Carlo Pietropoli e Giulio Raselli, inoltre, sembra essere al suo debutto davanti alle telecamere: per il momento, infatti, non trapela nessuna indiscrezione sul passato televisivo della giovane.

Nel filmato che è possibile vedere in rete, la tronista fa sapere di essere una hostess, di vivere da sola nella Capitale, di essere legatissima a sua mamma e di aver sofferto per amore più volte.

"Sono arrivata a sentirmi una nullità, ma oggi penso che nessun uomo debba far sentire la propria donna una nullità", ha detto Sara con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi.

Attesa per le novità su Giulio Raselli

La presentazione ufficiale di Sara nel ruolo di tronista avverrà nel corso della puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda tra un paio di settimane, ovvero quella che è stata registrata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre.

Mentre scriviamo, non sono ancora trapelate le anticipazioni su quello che è accaduto in studio tra i vari protagonisti del Trono Classico: la curiosità del pubblico, però, è soprattutto per i risvolti che ha avuto il percorso di Giulio Raselli.

Si ricorda che il ragazzo ha litigato furiosamente sia con Giulia D'Urso che con Giovanna Abate una settimana fa, perciò la sua scelta sembra allontanarsi sempre più. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni?

Per scoprirlo, non bisogna far altro che aspettare il racconto di chi ha partecipato alla puntata odierna in studio, lo stesso che sarà riportato nei dettagli dal blog "Vicolo delle News" come accade ogni settimana.