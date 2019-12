Oggi, mercoledì 11 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News" in questi minuti, informano i telespettatori dei risvolti che ha avuto il percorso di conoscenza tra Giulio Raselli e le sue corteggiatrici. Il tronista ha ammesso di non essere pronto a prendere una decisione definitiva e questo ha scatenato la furiosa reazione soprattutto di Giovanna Abate.

La scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne è ancora lontana: il ragazzo, infatti, anche nella puntata che è stata registrata oggi ha confermato la più totale indecisione sul suo futuro sentimentale.

Il blog "Vicolo delle News", dunque, ha pubblicato le prime anticipazioni di quello che è accaduto in studio nelle scorse ore tra i vari protagonisti del Trono Classico: ai due tronisti già conosciuti, l'11 dicembre si è aggiunta la new entry Sara, un'hostess di 28 anni che pare sia al suo debutto assoluto davanti alle telecamere.

La scorsa settimana, Giulio ha raggiunto Giovanna nel parcheggio ed ha discusso animatamente con lei: sebbene l'esterna fosse iniziata con buoni propositi, alla fine i due si sono salutati mandandosi a quel paese.

Anche con Giulia le cose non sono andare bene: l'alessandrino, infatti, ha incontrato la corteggiatrice nella sua città ma, dopo un litigio durato qualche tempo, tra loro c'è stato un bacio passionale.

Nel vedere lo scambio di affettuosità tra il tronista e la sua "rivale", la Abate ha cercato di auto eliminarsi: Raselli non gliel'ha permesso e l'ha convinta a tornare al suo posto.

Quando Giovanna si è seduta tra le corteggiatrici, è intervenuto un nuovo opinionista: Lorenzo Riccardi.

