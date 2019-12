Quarto appuntamento con Antonino Chef Academy, il cooking show di Sky Uno condotto da Antonino Cannavacciuolo. Nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre, gli allievi dovranno affrontare, come di consuetudine, i tre test: tecniche di cucina, quello fuori sede e di approfondimento. Ospite speciale lo chef e bartender Filippo Sisti.

Antonino Chef Academy, anticipazioni: test fuori sede nel mercato di Omegna

La prima prova del quarto ciclo didattico, ovvero quella dedicata alle tecniche di cucina, avrà come protagonista la cucina mediterranea.

Gli allievi dovranno dimostrare come eseguire al meglio un piatto che valorizzi appieno questa tipologia di cucina, che caratterizza gran parte della tradizione culinaria del nostro Paese.

Per il test fuori sede, invece, andranno al mercato Omegna (VB) dove, divisi in due squadre, dovranno preparare tre portate congrue a quelle di un ristorante gourmet, ma con una piccola difficoltà: il budget sarà ridotto.

Per il test di approfondimento l'ospite speciale sarà lo chef e bartender Filippo Sisti. Precursore della cucina liquida, insegnerà agli allievi come esaltare le portate, grazie al connubio tra food & beverage.

L'appuntamento con il cooking show è per le 21:10 su Sky Uno