Sono passati circa 3 mesi da quando Emma Marrone ha spiazzato tutti annunciando di doversi fermare per risolvere un problema di salute: oggi, intervenuta in diretta a Domenica In, la cantante è tornata sull'argomento, rasserenando i suoi tanti fan. Oltre a confermare di essere in forma e pronta a trascorrere il Natale con la famiglia, la salentina si è lasciata andare ad interessanti riflessioni sul suo attuale stato d'animo: da quando è stata operata, la 35enne sostiene di essere più tranquilla ed egoista in senso buono.

Emma in ottima forma su Rai 1: Mara Venier 'rapita'

È una Emma Marrone sorridente quella che si è lasciata intervistare oggi, 15 dicembre, a Domenica In: l'artista, ospite di Mara Venier per promuovere la sua nuova musica, non ha potuto non rispondere ad alcune domande su quello che le è successo lo scorso settembre.

"Ci hai fatto preoccupare", ha esordito la padrona di casa nel toccare il delicato argomento della malattia che ha costretto la pugliese a prendersi un breve periodo di riposo forzato dopo l'estate.

"Non era mia intenzione, ma l'ho dovuto dire perché avevo preso degli impegni di lavoro. Sono stata sincera e l'ho detto io prima che qualcuno scrivesse delle caz...", ha replicato la vincitrice di Amici su Rai 1.

Senza scendere mai nei particolari di quello che ha affrontato con forza e determinazione meno di tre mesi fa, la "Brown" ha rassicurato tutti quando ha detto di stare benissimo e aver reagito in modo particolare a questa incresciosa situazione.

"Oggi sono molto serena, mi feriscono meno le cose.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Emma Marrone

Sono diventata più egoista, ma nel senso buono del termine", ha fatto sapere la cantautrice prima di ricordare al pubblico che lei, sebbene faccia un mestiere particolare, è un essere umano e come tutti può dover far fronte ai problemi che la vita le mette davanti.

Nessuna novità in amore

Dopo aver mandato in onda un estratto dell'intervista che le ha fatto un anno fa, Mara Venier ha fatto notare quanto oggi Emma sia cambiata rispetto ad allora: "Ti vedo più bella, stai davvero molto meglio".

La conduttrice di Domenica In, inoltre, ha spostato l'attenzione sullo sguardo sereno che la Marrone aveva, a suo parere diversissimo da quello della volta precedente.

La cantante ha ringraziato la padrona di casa per i tanti complimenti, confermando di vivere un periodo molto bello della sua vita, un periodo di tanto lavoro ma anche di maggiori consapevolezze.

Non si sa se dietro alla luce che emanavano gli occhi della cantante, ci sia dietro qualche bella novità personale: è da tanto che la pugliese non si innamora (come da lei stessa dichiarato in molte interviste), e chissà che l'anno che sta per arrivare non sia quello giusto per lei per tornare a sorridere anche nel privato.