Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate americane in onda dal 16 al 20 dicembre negli Usa, rivelano che Zoe Buckingham stringerà un accordo con Liam Spencer e Steffy Forrester per tornare a lavorare nell'azienda di famiglia. La donna, infatti, dovrà spiare le mosse di Thomas, l'uomo di cui è innamorata persa.

Beautiful: Zoe stringe un accordo con Steffy e Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre sulla Cbs, annunciano tanti nuovi colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato di Bradley Bell.

Nel dettaglio, Zoe farà una confessione a cuore aperto a Steffy. Durante l'incontro, la figlia di Reese si assumerà tutte le colpe per non averle rivelato la verità su Phoebe. Un'ammissione che farà breccia nel cuore della donna, la quale deciderà di riassumerla come modella all'interno della Forrester Creations ad una condizione. La Buckingham, infatti, dovrà aiutare Steffy e Liam (Scott Clifton) a scoprire i reali motivi dell'interessamento che Thomas nutre per Hope Logan (Annika Noelle), tornata nel frattempo a lavorare nell'azienda di famiglia.

La Buckingham a cena con Thomas

Gli spoiler di Beautiful, in programma dal 16 dicembre in America e tra un anno circa in Italia, rivelano che Vinny, interpretato dall'attore Jose Lo Cicero, farà il suo ritorno nelle vicende ambientate a Los Angeles. Alcuni portali statunitensi ipotizzano che il giovane sarà reclutato da Steffy e Liam per spiare Thomas (Matthew Atkinson), mentre altri lo vedono aiutare quest'ultimo a preparare una cena galante per Zoe. Proprio quest'ultima metterà i bastoni tra le ruote al piano dei genitori di Kelly.

La Buckingham, infatti, deciderà di passare una serata con il Forrester, visto che nutre dei sentimenti per lui. Peccato, che sia all'oscuro delle vere intenzioni di quest'ultimo di riconquistare il cuore di Hope Logan (Annika Noelle).

La Forrester lascia spiazzata Sally

Infine tutti gli occhi dei telespettatori saranno catturati da una confessione di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la quale si è avvicinata di parecchio all'ex marito, tanto da suscitare l'ira della madre di Hope. Nel dettaglio, la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) farà un'ammissione su di Liam, che lascerà spiazzata Sally Spectra (Courtney Hope) nel back-stage della sfilata di moda.

La madre di Kelly rivelerà di essere ancora innamorata dello Spencer? In attesa di sapere quale sarà il contenuto, si ricorda che la soap opera sarà in pausa dal 26 dicembre al 6 gennaio su Canale 5 in occasione delle festività natalizie.