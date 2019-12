Prosegue l'appuntamento con la popolare soap opera de Il Segreto. Le trame, riguardanti le prossime puntate italiane su Canale 5, rivelano che Don Berengario farà una spiazzante comunicazione al popolo di Puente Viejo. In particolare, rivelerà di essere il padre di Esther Soto per mettere a freno i pettegolezzi derivati dal suo arrivo nel borgo.

Il Segreto: l'arrivo di Esther

Le anticipazioni de Il Segreto in programma a partire da gennaio sui teleschermi di Canale 5, annunciano l'ingresso di un nuovo personaggio, che siamo sicuri movimenterà di parecchio le vicende ambientate a Puente Viejo.

Stiamo parlando di Esther, la quale giungerà giungerà nel borgo iberico dimostrando di avere un legame con Don Berengario. Nel dettaglio, il prelato incontrerà per la prima volta la Soto durante un'escursione in città. In questo frangente, l'uomo religioso dimostrerà di essere molto colpito dalla forestiera che, nel frattempo, inizierà a comportarsi in maniera molto strana. In seguito, Don Berengario capirà di avere un legame con la giovane. Tesi avvalorata da una visita di Esther in parrocchia.

Don Berengario scopre che la Soto è sua figlia

Gli spoiler de Il Segreto, andate in onda a luglio in terra iberica e in Italia tra qualche settimana sul canale del Biscione, rivelano che la Soto giungerà nella parrocchia di Don Berengario, rimasto solo dopo la partenza di Don Anselmo in crisi spirituale. Qui, la giovane confesserà al prelato di Puente Viejo di essere sua figlia. In questo modo, i telespettatori della soap opera scopriranno che la figura religiosa aveva intrattenuto una relazione con Marina, quando studiava in seminario.

Peccato che quest'ultima avesse deciso di scomparire nel nulla dopo aver interrotto la loro storia d'amore peccaminosa. Una decisione che aveva quasi convinto il seminarista a non farsi più prete. Nonostante lo smarrimento iniziale, Don Berengario non se la sentirà di voltare le spalle alla propria figlia, tanto da trascorrere più tempo possibile con lei.

Il prelato rivela al popolo di essere padre

Tuttavia, la frequentazione tra la Soto e il prelato desterà i sospetti. In particolare, Dolores comincerà a spiare ogni mossa, tanto che un giorno vedrà Esther baciare sulla guancia Don Berengario.

La madre di Hipolito, a questo punto, comincerà a spargere la voce su una possibile relazione tra l'uomo religioso e la forestiera. Di conseguenza, il collega di Don Anselmo, messo con le spalle al muro, sarà costretto a confessare di avere avuto una figlia in gioventù. Un'ammissione che susciterà pareri contrari tra il popolo di Puente Viejo. In tal senso, bisognerà aspettare i prossimi appuntamenti per scoprire il reale motivo dell'arrivo di Esther a Puente Viejo.