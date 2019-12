Cosa bolle in pentola tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di entrambi gli artisti, da quando la pugliese ha usato Instagram per rendere pubblico quello che pensa del collega. Sotto ad una foto che ha pubblicato l'ex allievo di Amici sui social network, è apparso il commento un po' "audace" della 35enne che, in modo fin troppo esplicito, ha definito il cantautore un bellissimo ragazzo.

L'apprezzamento di Emma ad Enrico fa discutere

Hanno partecipato alla stessa edizione di Amici nel 2009, ed oggi Enrico Nigiotti ed Emma Marrone continuano ad avere un bel rapporto anche a distanza di più di 10 anni dal loro primo incontro in Tv.

Ieri, domenica 15 dicembre, è stato un commento lasciato dalla pugliese ad un post Instagram del collega, a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip.

Sotto ad un suo selfie, infatti, il cantautore livornese ha scritto: "La sera leoni, la mattina...?".

La replica quasi immediata dell'artista di Aradeo, sta facendo discutere parecchio: "Boni, per te va bene boni!".

Insomma, la "Brown" ha apprezzato moltissimo l'ultima immagine che l'ex allievo del talent-show ha condiviso con i suoi followers, tanto da arrivare a complimentarsi con lui con parole che hanno fatto insospettire più di qualcuno.

Come mai Emma, solitamente molto discreta e riservata sul suo privato, si è esposta sui social per elogiare la bellezza di Enrico? Che tra i due sia nato qualcosa in più di una bella amicizia? Sono queste le domande che si stanno ponendo i curiosi da qualche ora, soprattutto dopo aver assistito a questo inaspettato scambio virtuale di "smancerie" tra i due ex volti di Amici di Maria De Filippi.

Gli ex famosi di Emma ed Enrico

Se tra la Marrone e Nigiotti c'è un flirt in corso oppure no, è presto per dirlo, ma questo episodio non è da sottovalutare soprattutto dopo aver visto lo sguardo sereno e luccicante che la pugliese ha sfoggiato a Domenica In ieri.

Anche Mara Venier ha notato il grande cambiamento che Emma ha fatto nell'ultimo anno: oggi l'artista si mostra più tranquilla e felice rispetto al recente passato, e non è da escludere che il merito sia anche di un nuovo amore.

I due protagonisti di questo gossip si sono conosciuti nella scuola di Amici 10 anni fa: in quell'occasione, lei conobbe Stefano De Martino e se ne innamorò (col quale ha fatto coppia per circa 4 anni tra alti e bassi), mentre lui si fidanzò con la ballerina Elena D'Amario (tutt'oggi professionista del talent-show).

Terminate queste due importanti storie d'amore, i cantanti ne hanno vissute altre più o meno pubbliche: la "Brown", in particolare, si è affiancata prima a Marco Bocci e poi a Fabio Borriello, l'ultimo "uomo famoso" con il quale è stata paparazzata.