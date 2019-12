Finalmente i telespettatori italiani della popolare soap opera Una vita nei prossimi appuntamenti assisteranno ad un lieto evento. Il nuovo anno sarà caratterizzato da parecchie novità, ma soprattutto dal matrimonio di due storici personaggi. Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Lolita Casado (Rebeca Alemany) pronunceranno il fatidico “Sì lo voglio”. Il primogenito di Ramon e la domestica coroneranno il loro sogno d’amore, a seguito della partenza di Ceferino (Edgar Costas Sanmartin) che farà ritorno a Cabrahigo per merito di Casilda Escolano (Marita Zafra).

In particolare, l’amore adolescenziale della neo sposa se ne andrà via da Acacias 38, pur avendo ceduto alle avance della domestica degli Hildago, poiché si renderà conto di non aver dimenticato la sua defunta fidanzata.

Lolita e Antonito in crisi, Casilda accetta di aiutare la Casado

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano nelle prime settimane del 2020, Lolita e Antonito entreranno in crisi proprio nel momento più bello. Quest’ultimo rischierà di perdere la sua amata quando decideranno di sposarsi a causa di un new entry.

A portare scompiglio nella storica coppia sarà Ceferino, che dopo aver messo piede ad Acacias 38 esigerà di convolare a nozze con la Casado per il fatto che da bambini si sono scambiati un bacio il giorno seguente ad una grandinata, nell'istante in cui sorgeva un quarto di luna. La domestica in un primo momento non avrà altra scelta che accettare le condizioni imposte dalla sua ex fiamma, con il timore che potrebbe accadere qualcosa di brutto al suo fidanzato. Successivamente, Lolita disposta a tutto per non rinunciare al figlio di Ramon contatterà suo zio Gennaro, e verrà a conoscenza di poter annullare il compromesso con Ceferino soltanto se lo stesso si getterà tra le braccia di una vedova.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Una Vita

A questo punto Lolita per sciogliere l’usanza di Cabrahigo, si avvarrà dell’aiuto di Casilda che accetterà di corteggiare il forestiero per fare un favore alla sua amica.

Ceferino lascia Acacias 38, il fratello di Maria Luisa e Lolita si sposano

La cameriera degli Hildago dopo essere riuscita a sedurre Ceferino purtroppo darà l’impressione di essersi pentita del suo gesto. Sfortunatamente quest’ultimo, quando scoprirà la messinscena della collega di Lolita deciderà di abbandonare il paese iberico, ma prima di partire farà una rivelazione inaspettata.

Ceferino farà sapere alla Escolano che il suo cuore continua a battere per la defunta Pilar, la sua ultima fidanzata. Dopo aver superato l’ennesimo ostacolo, Antonito e Lolita chiederanno a Telmo di celebrare il loro matrimonio entro quattro giorni. Ad aiutare i promessi sposi ad organizzare il giorno più bello della loro vita nel migliore dei modi saranno Trini e Ramon. A questo punto il primogenito del Palacios e la Casado sceglieranno anche i loro padrini: quest’ultima vorrà essere portata all'altare da Servante, invece al fianco di Antonito ci sarà a gran sorpresa sua sorella.

Scendendo nel dettaglio Maria Luisa e il marito Victor arriveranno da Parigi, proprio per prendere parte alle nozze dei loro parenti. Dopo essere diventati finalmente marito e moglie, i neo sposi festeggeranno la loro unione a La Deliciosa.