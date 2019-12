Mentre le puntate italiane di Beautiful continuano la loro pausa natalizia, i telespettatori della storica soap potranno comunque tenersi in contatto con i loro personaggi preferiti grazie alle anticipazioni in arrivo dagli Stati Uniti. La programmazione della serie ambientata a Los Angeles, infatti, andrà in onda regolarmente (ad eccezione del 31 dicembre e 1° gennaio nella sola East Coast), concedendo ampio spazio al nuovo piano di Thomas per conquistare Hope. Il rampollo Forrester farà credere al padre e agli altri familiari di essere interessato a Zoe.

Il fatto porterà Ridge a prendere in considerazione la possibilità di salvare il suo matrimonio con Brooke, dato che una delle principali ragioni di attrito con la moglie potrebbe essere venuta meno. La novità caratterizzeranno anche la vita di Steffy, che riceverà l'invito da parte di un uomo.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Ridge fa un passo indietro con Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful dal 30 dicembre al 3 gennaio, Thomas continuerà a portare avanti il suo progetto per scatenare la gelosia di Hope ovvero fingere di voler frequentare Zoe.

Il figlio di Ridge si confronterà con Shauna alla quale esprimerà le sue vere intenzioni, chiedendole di aiutarlo a tenere lontano il padre da Brooke. La Fulton manterrà la bocca chiusa senza raccontare la novità a Forrester? Nel frattempo, Zoe non potrà sospettare le vere intenzioni di Thomas e non nasconderà la propria gioia nel portare avanti la loro relazione. Non solo accetterà un nuovo appuntamento con lui, ma arriverà persino a vivere dei momenti di passione che rappresenteranno ai suoi occhi il punto di partenza per una vera e propria relazione. Tale convinzione sarà presente anche in Ridge, ormai certo che il figlio abbia dimenticato Hope.

Trame americane Beautiful: Ridge vuole salvare il suo matrimonio

Nelle ultime settimane di programmazione di Beautiful, il rapporto tra Ridge e Brooke ha attraversato una profonda crisi, causata dalle diverse vedute nei confronti di Thomas.

Se la Logan ha continuato a considerarlo una persona pericolosa, soprattutto per Hope, Ridge è rimasto fermo nella convinzione che il figlio non fosse tanto crudele e dovesse, comunque, essere aiutato. Qualcosa però cambierà quando si diffonderà la notizia della frequentazione del ragazzo con Zoe. Secondo quanto riportano le anticipazioni americane, Ridge penserà che il figlio abbia dimenticato la giovane Logan, cercando di andare avanti con Zoe. Per tale motivo, anche il matrimonio con Brooke potrà avere una seconda possibilità. Sarà lo stesso stilista a recarsi dalla moglie per tentare di salvare la loro unione. Ma lei accetterà? Nelle prossime puntate, Steffy sarà protagonista di una importante novità. La madre di Kelly, infatti, incontrerà una persona alla Forrester Creations che le chiederà un appuntamento.

Potrebbe essere finalmente giunto il momento di andare avanti, dimenticando Liam una volta per tutte.