Nella giornata del 23 dicembre, Bianca Atzei ed il suo compagno Stefano Corsi sono finiti al centro del Gossip. Secondo la rivista Diva e Donna, la coppia sarebbe in attesa di un bebè. In poche ore la notizia è diventata virale, tanto che i profili social della coppia sono stati presi d'assalto dai fan. A fare chiarezza sulla questione, ci ha pensato direttamente una fonte molto vicina alla coppia attraverso il sito di Fanpage.

Sulle pagine del giornale edito da Ciaro Editore si leggeva: "La notizia è segretissima, ma i due sono al settimo cielo".

Secondo il magazine, la coppia avrebbe deciso di non rivelare nulla, solamente perché la cantante era ancora nel primo trimestre.

La gravidanza della Atzei sarebbe stata smentita

La liaison tra Bianca Atzei e Stefano Corsi prosegue a gonfie vele, ma per il momento non c'è alcun bambino in arrivo. Come si legge sul sito di Fanpage, una persona che conosce molto bene la coppia avrebbe smentito quanto riportato dalla rivista Diva e Donna. Stando alla fonte contattata, la coppia sarebbe molto innamorata ma l’unica ‘persona’ alla quale dedicano le loro attenzioni è la cagnolina.

Tra l’altro Mela, risulta essere una vera e propria star sui social.

Bianca e Stefano si sono conosciuti durante un concerto di Anna Tatangelo. La scintilla tra i due è scoccata quando la cantante di Sora ha duettato con il compagno Gigi D’Alessio: da quel momento i due sono diventati inseparabili.

All’inizio, l'inviato de Le Iene ha trovato più di una difficoltà nel corteggiare la cantante sarda, poiché Bianca aveva il cuore a pezzi. La 32enne sarda infatti, usciva da una storia di due anni con Max Biaggi. Tuttavia, dopo una corte spietata da parte del Corsi, la Atzei ha ceduto alle avance.

Pochi mesi dopo l’inizio della storia, la coppia ha scelto di andare a convivere a Milano. Sebbene i due siano felici e innamorati, al momento pare che non sia ancora arrivata l’ora per loro di diventare genitori.

Ricordiamo, che l’ex vincitore di Pechino Express è già padre di Gabriele, avuto da una precedente relazione. Bianca Atzei invece, in una passata intervista ha dichiarato: “Un giorno vorrei una famiglia, con dei bambini a cui raccontare belle cose”.

Presunta lite tra la Atzei e Jonathan Kashanian

Bianca Atzei dopo l’addio con Max Biaggi è riuscita a trovare la serenità solamente grazie all’Isola dei Famosi. Durante l’esperienza honduregna, la cantante in particolare ha stretto una bella amicizia con Alessia Mancini e Jonathan Kashanian.

Con quest’ultimo però pare che i rapporti si siano raffreddati da quando Bianca Atzei si è fidanzata con il suo attuale compagno. Il motivo non è dato saperlo, ma che i rapporti tra i due non siano più gli stessi è palese.