Francesca De André, lunedì 9 dicembre, è tornata da Barbara D'Urso, ospite nel salotto di Pomeriggio 5. Stando alle parole pronunciate dall'ex gieffina, pare che l'opinionista non sia affatto intenzionata a perdonare la sorella Fabrizia. Al contrario, Francesca potrebbe portare sua sorella di fronte a un giudice.

Le sorelle De André hanno interrotto i rapporti. Tutto è accaduto quando Francesca è entrata nella Casa del Grande Fratello, ed è venuta a conoscenza che Giorgio Tambellini l'avrebbe tradita. Secondo l'ex gieffina il tradimento fu solo un complotto per spingerla tra le braccia di Gennaro Lillio.

La risposta di Francesca all'appello di Fabrizia

Dopo i ripetuti appelli, Fabrizia De André è tornata da Barbara D'Urso per fare pace con sua sorella.

La ragazza nel salotto targato Mediaset ha chiesto a Francesca di depositare l'ascia di guerra. "La mia porta è sempre aperta. Pensaci bene, ti stai perdendo gli anni più belli di Riccardo". Inoltre, la ragazza ha parlato del ritrovato rapporto con il padre Cristiano e si è detta felice.

In seguito alle parole di Fabrizia, è arrivata la replica di Francesca.

Nel salotto di Pomeriggio 5, la nipote del Faber ha confidato di aver provato a riallacciare i rapporti con la sorella nel corso degli anni, nonostante Fabrizia si sia comportata male più volte. Purtroppo però, l'episodio accaduto all'interno della Casa di Cinecittà sarebbe imperdonabile: "Per me è stata l'ennesima coltellata, che mi ha portato a pensare che io non posso più fidarmi più di nessuno".

Francesca ha ribadito di essere convinta che sua sorella Fabrizia, si sia fatta raggirare da Biagio D'Anelli.

Il fatto che la sorella di Francesca sia arrivata dentro il reality per confermare che la voce nel vocale fosse di Tambellini, è stato un duro colpo per l'ex gieffina: "Una coltellata del genere da mia sorella, non me la sarei mai aspettata".

Sulla base di questa convinzione, Francesca De André ha riferito alla conduttrice di voler trascinare la sorella di fronte ad un giudice: "Ci saranno dei risvolti in tribunale, non finisce qui questa storia".

Francesca dice la sua Riccardo

Durante il suo intervento Francesca De André ha detto la sua anche sul fatto che da tempo non riesce a vedere il suo nipotino.

L'opinionista Mediaset ha riferito di essere molto amareggiata di perdersi gli anni più belli di Riccardo: "Mi lacera il cuore". Tuttavia Francesca ha sostenuto ancora una volta che quando ha chiesto delle spiegazioni a Fabrizia sul vocale, quest'ultima avrebbe detto di non avere nulla in merito. A quel punto la De André ha avanzato l'ipotesi che sua sorella fosse solo interessata alle telecamere.