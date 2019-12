A distanza di qualche mese dall'ultima edizione di Temptation Island Vip, continuano a tenere banco le frecciatine di Giovanni Conversano verso la sua ex fidanzata, Serena Enardu. Da quando la 44enne sarda ha deciso di tornare sotto i riflettori nel reality dell'amore con Pago, il suo ex compagno storico non si è tirato indietro dal criticare i suoi comportamenti.

In varie occasioni Conversano ha puntato il dito contro la sua ex fidanzata. Tra l'altro l'ex tronista spesso è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Ovviamente, il comportamento del pugliese più volte aveva spaccato il web. Da una parte alcuni utenti lo sostenevano, dall'altra c'era chi lo accusava di cercare nuovamente popolarità.

L'unica cosa certa è che Giovanni e Serena, quando decisero di chiudere la liaison non si lasciarono affatto in buoni rapporti. Tra i mesi per mesi seguì uno strascico infinito di polemiche.

Viste le numerose frecciatine da parte di Giovanni Conversano, più di una volta l'ex concorrente di Temptation Island e sua sorella avevano minacciato di ricorrere ad azioni legali.

Giada Pezzaioli parla della presunta denuncia delle sorelle Enardu

Nella giornata di ieri, l'attuale compagna di Giovanni Conversano ha deciso di rispondere alle domande di alcuni fan.

Tra le varie domande ricevute, un utente ha chiesto a Giada Pezzaioli, se alla fine fosse arrivata la denuncia da parte di Serena Enardu. La diretta interessata senza girare troppo intorno all'argomento ha replicato: "Se qualcuno ha mai avuto dubbi, la risposta ovviamente è no".

Dunque, dalle parole della giovane è emerso che nessuna delle due sorelle Enardu abbia preso dei provvedimenti contro le frecciatine di Giovanni Conversano. Al contrario sia Serena che Elga, avranno deciso di dimenticare la vicenda senza andare per vie legali.

Serena e Alessandro Graziani non stanno insieme

Nei giorni scorsi molti fan si sono continuati a chiedere in quali rapporti siano rimasti Serena Enardu ed il suo tentatore Alessandro Graziani.

Attraverso alcune risposte ai suoi follower, il pallavolista ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Alessandro ha precisato che in questo momento, non c'è una persona in particolare che le fa battere il cuore. A chi le ha chiesto se stia insieme o meno a Serena, il diretto interessato ha detto: "Pensavo fosse già chiarita la cosa.

No, non stiamo insieme". Il giovane poi, ha confessato che parteciperebbe altre mille volte al docu-reality.

Qualche giorno fa, anche Serena Enardu aveva ammesso di non frequentare Graziani. Tuttavia, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno ammesso di essere in buoni rapporti.