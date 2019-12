Continua a tenere banco la querelle tra Paola Caruso e Moreno Merlo. In seguito alle nuove accuse ricevute dalla calabrese, l’ex tentatore di Temptation Island è tornato a puntare il dito contro la sua ex. La showgirl calabrese è tornata a Domenica Live da Barbara d’Urso e ha mostrato in diretta un certificato di una visita medica, riferendo di aver dovuto ricorrere a delle cure per un ematoma all'occhio dopo aver avuto una colluttazione con Moreno. Inoltre in puntata Paola Caruso avrebbe ribadito che Moreno sarebbe stato solo intenzionato a sfruttare la sua popolarità.

Moreno Merlo, dura replica a Paola Caruso: 'La tua interpretazione è stata di bassa caratura'

Moreno Merlo attraverso il suo account social ha fornito la sua versione dei fatti. Il giovane non ci ha pensato più di tanto a puntare il dito contro la Caruso: "La tua interpretazione è stata veramente di bassa caratura".

L'ex protagonista di Temptation Island durante il suo intervento ha messo in evidenza alcune incongruenze presenti a suo dire nel certificato mostrato dalla sua ex. Secondo il deejay l'episodio raccontato dalla calabrese sarebbe avvenuto il 29 ottobre.

Il certificato medico porterebbe la data del 30 ottobre. Nel frattempo la Caruso avrebbe pubblicato delle storie sui social in cui non si vede nessun occhio nero.

Moreno Merlo per difendersi dalle accuse a sua volta ha accusato la sua ex di fingere: "Nessuno ha mai notato il tuo occhio nero". Per testimoniare la sua innocenza, Merlo avrebbe fatto presente che in data 4 novembre Paola Caruso è stata ospite di Barbara d’Urso per parlare del padre di suo figlio Michelino.

In quell’occasione l’ex Bonas di Avanti un altro sarebbe apparsa di fronte ai riflettori in modo impeccabile. Questa, secondo Moreno, sarebbe una prova schiacciante della colluttazione inventata.

L'ex della Caruso difende la madre dalle accuse di opportunismo

Oltre a Moreno Merlo, sarebbe finita nel mirino di Paola Caruso anche la mamma del giovane, accusata di essersi fatta pagare degli abiti dall'ex bonas. Anche in questo caso l’ex tentatore di Temptation Island avrebbe spezzato una lancia in favore di sua madre. Tramite un intervento su Instagram, Moreno ha detto: "Tiri in mezzo mia madre facendo credere che eravamo tutti sulle tue spalle, probabilmente sei l'Ivana Trump di Milano".

Stanco delle continue accuse nei suoi confronti, il giovane avrebbe minacciato la sua ex fidanzata di portare in televisione delle prove schiaccianti che la incastrerebbero.

Infine, Moreno Merlo prima di concludere il suo intervento via social ha liquidato la vicenda lanciando una nuova frecciatina a Paola Caruso: "Ho tirato fuori l'unicorno perché è una favola di fantasia per rispondere alla tua follia". A questo punto visti i numerosi botta e risposta tra i due giovani, non è escluso che Barbara d’Urso decida di far incontrare Paola e Moreno per un confronto vis-à-vis.