Gianmarco Onestini è tornato nella casa del Grande Fratello Vip di Spagna per fare una sorpresa alla sua ex coinquilina Adara Molinero, ma la ragazza gli ha rifilato un due di picche. La vicinanza tra Gianmarco e Adara è stata oggetto di numerose polemiche fin dall'inizio e tantissimi telespettatori del reality hanno puntato il dito contro il modello, poiché la Molinero è entrata nella casa già fidanzata e mamma di un bambino di pochi mesi. Poco dopo l'eliminazione del più giovane dei fratelli Onestini in studio il ragazzo subì una sorta di interrogatorio da parte del conduttore e in quella circostanza Gimbo, come è soprannominato, ammise di provare un sentimento forte verso la sua concorrente iberica.

Adara rifiuta Gianmarco

Dopo aver svelato i suoi sentimenti Gianmarco Onestini, d'accordo con gli autori del reality, è tornato nella Casa del GF per incontrare Adara. Purtroppo però le cose non sono andate come il modello si aspettava in quanto la stessa sera in trasmissione era presente anche il fidanzato della Molinero.

La prima doccia fredda per Gimbo è arrivata proprio dalla sua ex coinquilina, che ha scelto di vedere prima Hugo. Al contrario di quanto si potesse pensare, il giovane ha incoraggiato la sua fidanzata a proseguire l'avventura all'interno del reality.

Il fidanzato della gieffina poi ha precisato di non essere arrabbiato con lei, ma di essere ferito e deluso. Nonostante il comportamento di Adara, Hugo ha riferito di non aver mai smesso di amarla. Di fronte a queste parole, la modella non ha potuto fare altro che congedare il suo fidanzato con un bacio appassionato.

Una volta entrato in scena Gianmarco il confronto con Adara è stato tutt'altro che sereno. Gimbo ha ribadito il suo interesse verso la modella e durante il discorso l'ex gieffino ha riferito di sentire la mancanza della Molinero e di volerla aspettare fuori dal programma.

Nonostante le belle parole dell'ex gieffino italiano, la diretta interessata ha riferito di essere confusa. Adara poi ha puntualizzato che al momento non è in grado di scegliere tra Hugo e Gianmarco. A quel punto, una volta capita la situazione, il fratello di Luca Onestini con molto rammarico ha tratto le sue conclusioni: "Con quello che ho visto prima, è già chiara la risposta".

Gianmarco Onestini al centro di una bufera sui social

Gianmarco Onestini, dopo il 'no' di Adara Molinero, è finito al centro di una bufera sui social: il giovane ha postato su Instagram un video mentre si trovava in una discoteca di Valencia, ma secondo alcuni utenti il modello italiano per mostrare un bagno di folla avrebbe modificato la clip utilizzando Photoshop.

In poco tempo il video è diventato virale e all'indirizzo del giovane sono arrivati tanti commenti negativi e prese in giro. Alcuni follower invece, hanno paragonato il gesto di Onestini jr a quello di Roy Mendez.