C'è grande attesa per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, l'edizione dello storico reality-show dedicata ai personaggi del mondo dello spettacolo. Stando alle ultime anticipazioni, il programma - che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini - dovrebbe partire nel mese di gennaio.

Di recente sono stati diffusi i nomi di alcuni concorrenti, ovvero Rita Rusic (ex moglie di Vittorio Cecchi Gori), il cantante Pago (che qualche mese fa ha partecipato a Temptation Island Vip) e il modello Andrea Denver. A questi vanno ad aggiungersi altri tre Vip confermati dall'autore Gabriele Parpiglia, ovvero Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Gabriele Parpiglia - uno degli autori della trasmissione - nel corso di una diretta radiofonica ha rivelato le identità di altre tre celebrità destinate a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Il giornalista è intervenuto al programma radiofonico Strada Facendo, condotto da Maurizio Costanzo sulle frequenze di Rai Isoradio.

I personaggi famosi menzionati da Parpiglia già da qualche settimana erano stati accostati al Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, si tratta del figlio d'arte Paolo Ciavarro, dell'ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, e dell'ex "madre natura" di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto.

Intanto, dopo la divulgazione dei nomi dei primi sei personaggi popolari che faranno parte del cast del GF Vip 4, stanno giungendo nuove indiscrezioni sui probabili concorrenti. Al momento si parla della showgirl Antonella Elia, della conduttrice Adriana Volpe, della scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2016 Aristide Malnati, dell'attore Fabio Testi e del personaggio televisivo Antonio Zequila.

A proposito di Zequila, rispondendo ai commenti scritti da una fan sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, il 55enne campano avrebbe lasciato intendere di essere in piena corsa per essere uno dei protagonisti del reality-show.

Davvero te la sei persa?

Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono.