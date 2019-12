Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con la programmazione prima della pausa per le vacanze natalizie. Nel corso della puntata di mercoledì, 18 dicembre, Marcello si aprirà con Roberta, mentre Luciano e Clelia si incontreranno di nuovo in caffetteria. Agnese penserà che la casa in cui erano Angela e suo fratello possa essere una buona soluzione per Armando. Infine Riccardo parlerà ad Angela della sua decisione di finanziare Marcello per comprare la caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 18 dicembre: Agnese parla di Armando alla padrona di casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 18 dicembre, raccontano che Luciano e Clelia si incontreranno ancora.

I due avranno modo di parlare in caffetteria e la donna comunicherà al ragioniere la sua intenzione di restare al grande magazzino fino alla fine delle feste di Natale. Tuttavia, Clelia, aggiungerà che subito dopo vorrà ripartire per Roma. Il posto di capocommessa, quindi, dopo le feste potrebbe ritornare scoperto e Vittorio dovrà trovare una soluzione insieme a Cattaneo. Chi sostituirà Clelia nel posto al Paradiso?

Nel frattempo, Agnese verrà a sapere del trasferimento di Angela a casa delle ragazze.

La donna quindi penserà che l'appartamento sfitto potrebbe essere una buona sistemazione per Armando che cerca casa. La Amato prenderà l'iniziativa di parlare del magazziniere con la padrona della casa, descrivendolo come una persona corretta e fidata. Armando si trasferirà nello stesso palazzo di Agnese?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 18 dicembre: Marcello riflette sulla proposta di finanziamento di Guarnieri

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 18 dicembre rivela che nella puntata di mercoledì Riccardo parlerà con Angela di una sua decisione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv TV Soap

Il giovane Guarnieri comunicherà alla cameriera la sua intenzione di voler aiutare Marcello con l'acquisto della caffetteria. Il ragazzo, però, sarà molto titubante e non saprà se fidarsi o meno del giovane Guarnieri ed accettare il suo sostegno economico.

Intanto Marcello e Roberta saranno sempre più vicini. Dopo la vincita ai cavalli, i due ragazzi sembreranno aver trovato un legame davvero speciale e saranno anche più intimi. Il Barbieri, infatti, in un momento di vicinanza, confiderà alla venere un segreto riguardante il suo passato che colpirà molto la ragazza.

Roberta non si sarebbe mai aspettata di scoprire un lato nuovo di Marcello. Tra i due potrebbe nascere qualcosa di importante?

Per scoprire l'evolversi delle vite dei personaggi non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda su Rai 1 dalle 15:40.