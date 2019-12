La quarta edizione vip del Grande Fratello deve ancora iniziare, ma già ci sono tante sorprese. Il Reality Show di Mediaset debutterà tra poco più di un mese e più precisamente mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5 con una strepitosa nuova edizione. Quest'ultima avrà per la prima volta alla conduzione il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Invece, il duo di opinionisti televisivi è formato da un'inedita coppia: Wanda Nara e Pupo.

L'attesa è tantissima e nella giornata di ieri sono arrivate tante novità sul cast del Gf vip 4.

Il settimanale Oggi ha svelato in anteprima parte del cast ufficiale. Già sapevamo i nomi dei primi due concorrenti: Rita Rusic che ha promesso faville all'interno della casa più spiata d'Italia, il giovane Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi che ha preso parte alla scorsa edizione del reality.

Il settimanale Oggi annuncia la presenza di Antonella Elia e Adriana Volpe al Gf Vip 4

I concorrenti annunciati nella giornata di ieri dal settimanale spiccano per la loro varietà che dovrebbe garantire un ampio consenso di pubblico.

Tra questi ci sarà la bellissima conduttrice televisiva Adriana Volpe che negli ultimi anni è finita spesso al centro del gossip. Inoltre arriverà nel cast anche la famosa scrittrice Barbara Alberti, molto apprezzata come opinionista televisiva. Altro nome molto conosciuto che prenderà parte al Gf Vip 4 è quello di Antonella Elia. Quest'ultima in passato ha già partecipato ad altri reality tra cui l'Isola dei Famosi e Pechino Express. In particolare sembrerebbe proprio che l'ex showgirl si celava dietro una delle misteriose foto pubblicate sul profilo ufficiale Instagram del programma televisivo per svelare il cast della nuova edizione.

La seconda foto sembrerebbe essere quella di Aristide Malnati

Inoltre tra gli altri nomi confermati per la nuova edizione del Gf c'è anche quello di Michele Cucuzza che è a caccia di riscatto e si metterà in gioco nella casa più spiata d'Italia. Poi è stato confermato anche un ex concorrente che in passato ha partecipato all'Isola dei Famosi. Stiamo parlando dell'opinionista tv molto caro a Signorini, Aristide Malnati. Ritorno ai reality show anche per Antonio Zequila che era stato sulla cresta dell'onda in passato ma che era un po' sparito dalla tv.

Dunque, il Gf Vip 4 si prospetta come una delle edizioni più spumeggianti della televisione. Tra l'altro sarà la prima condotta dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire ulteriori novità sugli altri componenti del cast 2020 del Grande Fratello.