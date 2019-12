La storia d'amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, iniziata negli studi di Uomini e Donne meno di un anno fa, è finita da pochi mesi, ma il ragazzo pare abbia già voltato pagina. L'influencer Deianira Marzano ha riportato la voce che le è arrivata all'orecchio sui presunti incontri che l'ex tronista avrebbe in un noto hotel di Roma con Alessia Messina, ex corteggiatrice siciliana. Irene Capuano, informata dai fan del Gossip che sta impazzando sul ragazzo col quale è stata fino a pochissimo tempo fa, ha rassicurato tutti dicendo che sta bene e che lui è libero di rifarsi una vita come vuole e, soprattutto, con chi vuole.

Luigi starebbe uscendo con Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Il gossip che sta impazzando in queste ore sulla vita privata di Luigi Mastroianni, l'ha lanciato per prima Deianira Marzano, l'influencer nota per regalare "scoop" o presunti tali soprattutto sui protagonisti di Uomini e donne. In alcune Storie che ha pubblicato su Instagram di recente, la donna ha informato i suoi follower che l'ex tronista siciliano avrebbe un nuovo amore: basandosi su una segnalazione che le è arrivata da parte di una persona che ritiene credibile al 100%, la napoletana sostiene che l'ex volto del dating-show starebbe frequentando in gran segreto una ragazza che il pubblico di Canale 5 già conosce.

"Mi è arrivata una soffiata! Sono stati avvistati in un albergo di Roma, Luigi e Alessia Messina", ha fatto sapere Deianira, che ha anche dato peso ai "mi piace" che lui metterebbe da qualche tempo a lei sui social network. La Marzano ha svelato anche il nome dell'hotel in questione e il numero della stanza dove avrebbero trascorso la notte i due protagonisti di questo rumors. La giovane alla quale è stato accostato Mastroianni nelle ultime ore, altro non è che l'ex corteggiatrice e poi scelta di Amedeo Andreozzi: la coppia ha partecipato anche ad una vecchia edizione di Temptation Island.

Il commento di Irene sul presunto nuovo amore di Luigi

Il gossip che ha riportato Deianira sui social network è arrivato all'orecchio di Irene Capuano: sarebbero stati i fan ad informare la ragazza del presunto nuovo amore famoso del suo ex.

Per evitare che chi le vuole bene si preoccupi sapendola triste e sconsolata per le novità sentimentali che riguarderebbero Mastroianni, la romana ha pubblicato delle Storie per rassicurare tutti sul suo ottimo umore.

"State tranquilli, l'importante è che stia bene io. Ognuno è libero di rifarsi una vita con chi vuole e in qualsiasi modo. Io sto bene", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite il suo profilo Instagram. Ancora nessun commento, invece, è arrivato da parte dei protagonisti di questo rumors, ovvero Luigi e Alessia.