I riflettori del Gossip si sono accesi di nuovo su Uomini e donne, esattamente sul Trono Classico di Giulio Raselli. A finire nuovamente al centro delle polemiche è Giulia D'Urso. Nella giornata di oggi sul sito Very Inutil People, è stata lanciata una nuova segnalazione sulla ragazza. La corteggiatrice sarebbe stata avvistata in compagnia di un calciatore.

Non è la prima volta che nel dating-show di Canale 5 arrivano delle segnalazioni sulla corteggiatrice del Raselli. Nei giorni scorsi la D'Urso è stata attaccata da Cheri, ovvero una sua amica ed ex corteggiatrice di Alessandro Zarino.

A quanto pare la ragazza avrebbe ritrattato la sua versione dei fatti, affermando di aver coperto Giulia.

Nonostante le numerosi voci su Giulia D'Urso, il tronista fino ad oggi ha creduto alla sua corteggiatrice. Addirittura, i due nell'ultima esterna si sono scambiati anche un bacio.

Giulia D'Urso di nuovo nei guai

Stando a quanto riportato sul sito Very Inutil People, sarebbe giunta una nuova segnalazione su Giulia D'Urso. Una fonte anonima avrebbe raccontato che lo scorso sabato, la corteggiatrice sarebbe stata avvistata con un calciatore.

Secondo i pettegolezzi, Giulia si sarebbe allontanata per una ventina di minuti dal locale di Milano in cui lavora. I due sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti complici; cosa che farebbe pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia.

In merito all'identità del calciatore si sa solamente che giocherebbe in una squadra Svizzera. Inoltre, all'ingresso del locale lo sportivo si sarebbe presentato con il nome di Richard, ma non è chiaro se sia il suo nome reale.

Per il momento non ci sono delle prove concrete riguardanti la segnalazione, ma non si esclude il fatto che ne verrà parlato in puntata.

Giovanna Abate delusa da Giulio Raselli

La vicinanza tra Gulio Raselli e Giulia D'Urso starebbe facendo perdere la pazienza a Giovanna Abate. La ragazza dopo aver minacciato di abbandonare il programma, sarebbe ritornata sui suoi passi grazie a Maria De Filippi, Lorenzo Riccardi e Gianni Sperti.

Sebbene Giovanna abbia deciso di continuare a corteggiare Giulio, non è escluso che al momento della scelta la ragazza non rifili un due di picche al tronista. In una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, Giovanne ha confidato di essere molto delusa dal comportamento del Raselli.

La Abate inoltre, ha riferito che i suoi genitori e le persone che gli stanno vicino non sono entusiasti dei modi di fare del ragazzo, poiché sarebbero simili ad altri ragazzi con cui Giovanna è stata ed ha sofferto. Per questo motivo la rivale in amore di Giulia D'Urso potrebbe riservare un colpo di scena nei confronti di Giulio Raselli.