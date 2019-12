Le puntate di Ognuno è perfetto, una delle serie televisive più dolci dell'anno, potranno essere recuperate da coloro che non sono riusciti a guardarle durante la messa in onda. Nessun problema per chi ha voglia di riguardare o di recuperare le puntate. Di sicuro ogni puntata verrà caricata sulla piattaforma On Demand della Rai. Inoltre, la miniserie con protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi e diretta da Giacomo Campiotti, sarà replicata in Tv su Rai Premium, come succede per molte fiction.

Trama Ognuno è perfetto: che cosa succede nella prima e seconda puntata?

Ognuno è perfetto è una serie televisiva diretta da Giacomo Campiotti ed è composta da tre puntate.

Nella prima puntata, in onda lunedì 16 dicembre, Rick (Gabriele Di Bello), il 24enne con la sindrome di Down, si mostra stufo dell'ennesimo tirocinio e inizia a desiderare un lavoro vero. Il suo sogno si realizza quando incontra Miriam (Cristiana Capotondi), che lo assume nel reparto packaging della rinomata 'Antica Cioccolateria Abrate' di Torino.

In questo reparto, Rick conosce Tina (Alice De Carlo), una ragazza con la sindrome di Down di origini albanesi. Nonostante qualche iniziale esitazione, tra i due sboccia l'amore. Felice di aver trovato l’anima gemella, Rick inizia ad accettare anche la separazione dei suoi genitori. Nel frattempo, Ivan (Edoardo Leo) decide di lasciare il lavoro per stare più vicino al figlio Rick, mentre la madre di quest'ultimo vola per San Diego. Miriam lotta per salvare il reparto packaging. A causa del passato di Katrina (Olivia Manescalchi, nota come gnoma Linfa della Melevisione), lei e la figlia Tina sono costrette a lasciare definitivamente l'Italia.

Nella seconda puntata, in onda martedì 17 dicembre, Rick non riesce ad accettare l'idea di non vedere più la sua amata Tina. All'insaputa del padre, il 24enne, scappa di casa per raggiungere la sua fidanzata, che si trova in un centro di espulsione. I due promettono amore eterno. Con amarezza, la ragazza viene rimpatriata. Rick rifiuta di alzarsi dal letto. Il padre è disperato: non sa come aiutarlo. Con l'aiuto dei suoi colleghi della fabbrica di cioccolato, Rick ritrova il sorriso ed escogita un piano per raggiungere Tina in Albania.

Quando Ivan capisce il folle piano di suo figlio, parte a bordo del camper, sul quale s'intrufola anche Miriam. Tra i due nasce uno scontro: Ivan incolpa la manager della cioccolateria di aver dato troppa libertà ai ragazzi con la sindrome di Down.

Ognuno è perfetto, replica prima e seconda puntata: dove rivedere la miniserie

La replica di ogni puntata di Ognuno è perfetto verrà caricata sulla piattaforma RaiPlay, qualche ora dopo la reale messa in onda. Scaricando l'omonima applicazione gratuita, sarà possibile vedere comodamente le puntate tramite tablet, Smart Tv e smartphone.

Come tutte le fiction di un certo spessore, anche per 'Ognuno è perfetto' sono previste le repliche in Tv su Rai Premium. La prima e la seconda puntata andranno in onda rispettivamente giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, alle 21:20 circa.