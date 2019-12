La relazione tra Giulia Cavaglià e Gabriele Dotti alias Francesco Sole prosegue a gonfie vele. L'ex tronista di Uomini e Donne tramite il suo account social ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore al suo compagno.

A quanto pare Giulia dopo l'addio con polemica a Manuel Galiano, è riuscita a ritrovare la serenità al fianco del presentatore tv. La ragazza nel suo post ha ammesso di aver raggiunto delle nuove consapevolezze all'interno della sua vita: prima di Sole, era sicura di avere tutto.

Invece, oggi senza Francesco si sentirebbe persa. "Quando sei entrato nella mia vita mi sono resa conto che tutto ciò che avevo programmato, non avrebbe più avuto senso senza di te": questo il primo inciso del post pubblicato da Giulia Cavaglià su Instagram.

La bella torinese ha ammesso di sentirsi una persona migliore, da quando al suo fianco c'è Francesco. Secondo Giulia, Francesco è in grado di farla sempre sentire a suo agio. Infine, la dedica della Cavaglià a Gabriele Dotti si è conclusa con queste dolci parole: "Ti amo Gabri, davvero".

In poche ore il post ha fatto il giro del web. Sotto lo scatto della coppia che ritrae Francesco e Giulia in un tenero abbraccio con dietro lo sfondo di camino sono apparsi numerosi commenti di approvazione sui due. Tra i vari commenti indirizzati alla coppia, non sono passate inosservate le parole del diretto interessato. Francesco Sole ha ammesso di essere rimasto senza parole per la dedica ricevuta. Poi ha concluso: "Ti amo anch'io Giulia".

Francesco Sole e Giulia Cavaglià pronti per la convivenza

Francesco Sole lo scorso sabato è intervenuto ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione Non Succederà Più.

Intervistato da Giada De Miceli sul rapporto con Giulia Cavaglià, il presentatore tv ha dichiarato di aver fatto lui il primo passo e di essere molto felice al fianco dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Alla domanda della conduttrice radiofonica sul perché all'inizio il giovane fosse sembrato titubante, il diretto interessato ha spiegato che l'intervista di riferimento fu fatta durante il periodo di conoscenza tra i due. Francesco ha subito puntualizzato che Giulia veniva da una situazione sentimentale delicata, mentre lui era single da due anni.

Durante l'intervista Gabriele ha confessato di essere pronto ad una convivenza con la sua compagna: "Stiamo per... vediamo. In teoria stiamo capendo come farlo".

Prima di congedarsi con l'emittente radiofonica, Francesco Sole ha replicato anche ad una frecciatina lanciata da Manuel Galiano. Quest'ultimo dopo essere venuto a conoscenza della liaison tra Dotti e Giulia Cavaglià aveva esordito con un 'in bocca al lupo'. La notizia è stata commentata con un 'crepi il lupo' da parte del diretto interessato.