Il Paradiso delle Signore 4 sta per giungere alla fine di un'altra entusiasmante settimana. Nel corso della puntata di giovedì 5 dicembre Marcello parlerà a Salvatore del suo progetto per salvare il lavoro, mentre Vittorio aiuterà Clelia. Inoltre, Luciano verrà a sapere che la Calligaris si trova a Milano e Marina sarà invitata alla Scala. Infine, a casa Amato sarà ospitato Defois, il mentore di Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 5 dicembre: Marcello e Salvatore parlano del futuro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 5 dicembre raccontano che Vittorio Conti aiuterà Clelia con i documenti di cui aveva bisogno dopo la morte del marito.

L'intenzione dell'imprenditore sarà quella di agevolare la sua ex capocommessa senza coinvolgere Luciano, ancora ignaro della sua presenza a Milano. Tuttavia, il ragioniere verrà ugualmente a sapere che la Calligaris è tornata. La reazione di Cattaneo sarà inaspettata: l'uomo non darà segnali di turbamento, anche se deciderà di non dire niente a Silvia, per il momento. Nel frattempo, la signora Cattaneo si preparerà a trascorrere la serata per la prima della Scala in compagnia di suo marito.

Al grande teatro milanese ci sarà anche un altro personaggio: la Venere Marina. La ragazza, appassionata di cinema e di recitazione, riceverà un invito alla Scala e non si lascerà scappare l'occasione.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 5 dicembre: Maria aiuta Marina con l'abito

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 5 dicembre rivela che Marina non avrà un abito adatto ad una serata così importante e così deciderà di chiedere aiuto a Roberta e Gabriella. La stilista del Paradiso troverà presto una soluzione, anche grazie all'aiuto di Defois: verranno applicati dei ricami sull'abito della Venere, rendendolo unico. Il lavoro per Marina, però, richiederà molto tempo e Agnese manderà Rocco a chiamare Maria per darle una mano.

La giovane siciliana si ritroverà così a svolgere lo scomodo compito di abbellire il vestito della sua "rivale".

Nel corso della puntata di giovedì, inoltre, Marcello parlerà a Salvatore della sua idea per salvare la caffetteria. Riusciranno i due ragazzi a non perdere il lavoro? Nel frattempo, a casa Amato ci sarà un ospite speciale: il mentore parigino di Gabriella, Defois, sarà invitato a casa di Agnese che, per l'occasione, preparerà il suo "maccarone della zita". La serata trascorrerà serena e terminerà con un bel brindisi di buon augurio al futuro.

Il Paradiso delle Signore 4 è un appuntamento fisso per gli appassionati che dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 seguono le vicende della Milano degli anni '60. Chi dovesse perdersi qualche puntata, può ritrovare tutti gli episodi su Raiplay, gratuitamente.