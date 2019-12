Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono over. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, pare che Riccardo Guarnieri abbia chiesto a Ida Platano di sposarlo.

La coppia è tornata di nuovo dinanzi alle telecamere del dating-show di Canale 5 per provare a fare ulteriore chiarezza sulla propria situazione sentimentale. Durante la registrazione precedente, infatti, entrambi avevano lasciato intendere di essere ormai ad un passo dalla rottura definitiva.

Addirittura, in quell'occasione la Platano aveva rivelato di essersi rivolta ad uno psicologo per ricevere un valido aiuto sulle modalità da seguire per gestire il tormentato rapporto con il compagno.

La situazione in queste ore si sarebbe nuovamente ribaltata, infatti sembra che Riccardo abbia chiesto a Ida di sposarlo.

Riccardo chiede la mano di Ida, lei tentenna

Le ultime anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne diffuse da Il Vicolo delle News riportano che, nel corso della registrazione del 30 novembre, la prima ad entrare in studio è stata proprio Ida Platano.

Quest'ultima ha raccontato che in settimana c'è stato un nuovo incontro a Brescia con Riccardo. Nonostante ciò, ha spiegato a Maria De Filippi di essere intenzionata a troncare la relazione perché si è resa conto che i suoi sentimenti verso il fidanzato stanno scemando rispetto al passato.

Guarnieri ha ascoltato le dichiarazioni della compagna da dietro le quinte, e pare che sia rimasto a dir poco spiazzato dalle parole di Ida. Il cavaliere pugliese, infatti, dopo aver fatto il suo ingresso in trasmissione, visibilmente deluso, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

A questo punto pare che sia stato risolutivo l'intervento della conduttrice, la quale ha comunque spronato Riccardo a portare a termine il suo compito. E così, durante l'ennesimo confronto con Ida, l'uomo ha detto di essere innamorato di lei, le ha chiesto scusa per i suoi errori e le ha mostrato l'anello accompagnato da una vera e propria proposta di matrimonio. Il gesto romantico avrebbe emozionato il pubblico e l'opinionista Gianni Sperti, mentre sembra che la Platano sia rimasta allibita e indecisa sul da farsi.

A questo punto, per cercare di stemperare la tensione, Maria De Filippi ha proposto alla coppia di concedersi un ballo per chiarirsi a microfoni spenti. Mentre danzavano sulle note di "E poi ti penti" di Alberto Urso, Riccardo ha preso Ida in braccio e l'ha portata dietro le quinte per parlarle lontano dalle telecamere.

Gli spoiler rivelano che la registrazione si è conclusa con la mancata risposta da parte di Ida Platano. Molto probabilmente la dama comunicherà la sua decisione nel prossimo appuntamento.

Giorgio Manetti ha dei dubbi su Ida e Riccardo: 'Secondo me sono incompatibili'

Giorgio Manetti di recente ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine. L'ex cavaliere del dating-show è tornato a parlare della sua vita privata e della relazione con Caterina, mentre in un secondo momento ha espresso la sua opinione su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il "gabbiano" ritiene che i due protagonisti del Trono Over siano incompatibili caratterialmente. Parlando della Platano, l'ex fidanzato di Gemma ritiene che si stia dimostrando piuttosto immatura, mentre si è detto stupito dall'atteggiamento di Guarnieri: "Non so perché stia andando avanti da così tanto tempo".