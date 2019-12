Sono tanti e tutti interessanti gli argomenti che ha affrontato Giulia De Lellis nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Vanity Fair", nel numero in edicola da oggi 18 dicembre. L'influencer, oltre a commentare il lavoro di molte colleghe sui social network, ha parlato di un episodio inedito che riguarda la sua chiacchierata storia d'amore con Andrea Damante. La romana ha spaziato dal primo incontro negli studi di Uomini e donne, al momento in cui ha capito che il sentimento non bastava per portare avanti quella relazione.

Giulia a cuore aperto su Damante

Sebbene abbia scritto un libro sulla fine della storia con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha ancora molte cose da dire a riguardo: nell'intervista che ha rilasciato ad un giornalista di "Vanity Fair", per esempio, la giovane ha svelato un retroscena inedito sulla rottura con il dj siciliano.

Al suo interlocutore che le ha chiesto di spiegare come è nata la sua carriera sul piccolo schermo, la 23enne ha fatto sapere: "Io non volevo neanche farlo il provino per Uomini e Donne. È successo tutto per caso.

Lì ho imparato a saper aspettare e questa cosa dall'esterno non si capisce".

Quando è stata stuzzicata sul fatto che quella favola d'amore è andata a finire molto male nonostante tutto, l'influencer ha precisato: "Questo non c'entra. Quando un rapporto non funziona, a 20 anni pensi che il mondo finisca".

La ragazza, poi, ha raccontato del momento esatto in cui ha realizzato che quel legame non poteva più andare avanti: "Eravamo in Kenya insieme, su una mongolfiera, ma quel panorama mozzafiato lo stavo guardando da sola, anche se lui era vicino a me".

L'addio al 'Dama' e il nuovo amore per Iannone

"In quel momento ho capito che l'amore non basta", ha aggiunto Giulia prima di confessare che durante quella vacanza romantica si è resa conto di essere entrata a far parte del difficile e complicato mondo degli adulti.

La De Lellis ha anche provato a dare un'altra chance a Damante e al loro amore ma, come ha spiegato nel libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" nei dettagli, le cose non hanno funzionato perché i tradimenti ricevuti le hanno fatto completamente perdere la fiducia nell'uomo che ha conosciuto davanti alle telecamere del dating-show di Canale 5.

Oggi l'influencer è felice accanto ad un altro Andrea, Iannone, per il quale ha usato parole bellissime su Vanity Fair: "Ci rispettiamo a vicenda, io le sue gare e lui i miei set".

La 23enne ha anche parlato dell'ansia che prova tutte le volte che il suo fidanzato corre in moto e della forte gelosia che prova: "Se certe donne non mi rispettano, allora mi è capitato anche di dare una botta a qualcuna".