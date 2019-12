Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nella settimana natalizia che va da lunedì 23 dicembre a venerdì 27 dicembre diminuiranno gli episodi che andranno in onda su Canale 5. Infatti, la serie iberica la prossima settimana andrà in onda solo lunedì, martedì e venerdì. Nonostante ciò, in queste tre puntate non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. In particolare, i telespettatori assisteranno alla morte della perfida biondina Antolina Ramos. L'ex serva di Elsa morirà cadendo da un precipizio.

Un uomo misterioso, forse inviato di Francisca, appare a Prudencio

Entrando nel dettaglio delle prossime puntante, Lola dirà a Donna Francisca Montenegro di non volerla più aiutare nel suo piano malvagio. Nel frattempo, Prudencio Ortega sarà pronto a concedere un prestito ad un misterioso uomo, ma la stessa Lola gli sconsiglierà di farlo. Infatti, Lola sa benissimo che quella misteriosa persona è un'emissaria della matrona. L'intento di quest'ultima sarà quello di rovinare il fratello di Saul economicamente, però la ragazza non glielo permetterà e farà fallire il suo piano.

Intanto, Onesimo farà ritorno a Puente Viejo dopo un breve viaggio a Berlino. Intanto, Raimundo Ulloa continuerà a sospettare che il vero responsabile della morte della maestra Adela sia Fernando Mesia. Proprio per questo motivo, il marito di Francisca si alleerà con la giornalista Irene, in quanto anche quest'ultima sarà molto interessata a scoprire la verità sulla morte della sua cara amica. In particolare, la Campuzano e l'Ulloa faranno un patto, cioè che non parleranno con nessuno dei loro sospetti e continueranno a vedersi segretamente per indagare sulla morte della moglie di Carmelo Leal.

Antolina Ramos muore cadendo da un precipizio

Intanto, la Montenegro andrà da Mauricio che si è risvegliato da poco dal coma. La donna dirà a quest'ultimo che non dovrà ricordare nulla della sparatoria, se gli venissero a fare domande. In particolare, la matrona in questo modo proverà a far abbassare la guardia al sindaco e a Severo Santacruz per poterli poi colpire di sorpresa.

Nel frattempo, Antolina Ramos lascerà un biglietto a suo marito Isaac Guerrero e lo inviterà a raggiungerla nel bosco. La donna ha rubato un'arma e, non essendo riuscita a dividere l'uomo da Elsa, ci proverà attraverso un gesto folle.

Infatti, quando il carpentiere raggiungerà la perfida biondina, quest'ultima gli punterà una pistola contro. Tra i due ci sarà una colluttazione e alla fine la giovane scivolerà in un precipizio. Il Guerrero proverà a salvarla in tutti i modi, afferrandole il braccio, ma la donna cadrà nel vuoto e perderà la vita.