La soap opera Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5, grazie ai suoi innumerevoli colpi di scena. Le trame delle prossime puntate italiane su Canale 5, rivelano che Don Anselmo rimetterà piede a Puente Viejo, dopo aver trascorso un lungo periodo in ritiro spirituale. Qui il prelato scoprirà che Don Berengario è il padre di Esther Soto, la quale dimostrerà di nascondere molti misteri. Dall'altro canto il suo collega metterà a rischio la propria vocazione a causa di Marina, la madre di sua figlia.

Il Segreto: il ritorno di Don Anselmo

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano il ritorno di uno dei personaggi più amati della soap opera, ovvero Don Anselmo, interpretato dall'attore Mario Martin, il quale tornerà a Puente Viejo in concomitanza dell'arrivo di Juan Garcia Morales (Josè Navar). Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere disposto a tutto pur di distruggere il borgo iberico. In particolare il prelato sarà in pena per i suoi amici e per Don Berengario, il quale ha appena scoperto di avere una figlia di nome Esther.

La nuova arrivata, infatti, sarà accolta dal padre nella canonica. I telespettatori scopriranno che il collega di Don Anselmo aveva avuto una relazione con Marina, la quale, secondo una confessione della Soto, è perita da tempo. Sentite tali parole, l'uomo religioso si avvicinerà sempre di più alla ragazza. Un comportamento che scatenerà i pettegolezzi di Dolores, tanto da costringere Don Berengario (Miguel Uribe) a rivelare a tutto il popolo di aver scoperto di avere una figlia.

Don Berengario ama ancora Marina, Esther ha un grosso debito

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Dolores continuerà a fare delle pesanti insinuazioni sul povero prete. A tal proposito, la madre di Hipolito definirà Esther "la nuova" Jacinta Ramos, la psicopatica ragazza che si spacciò per tanto tempo per Aurora, la figlia avuta da Tristan Castro (Alex Gadea) e Pepa Balmes (Megan Montaner).

All'inizio nessuno darà ascolto alle affermazioni della moglie di Tiburcio, che si convincerà talmente della sue teorie da confidarle perfino a Don Anselmo.

Nel frattempo Don Berengario dimostrerà che un eventuale incontro con Marina (Ana Lopez Segovia), se non fosse morta, avrebbe potuto mettere in dubbio la sua vocazione. Dall'altro canto, il suo collega comincerà a spiare la Soto, sospettando che i pettegolezzi di Dolores non siano del tutto infondati. Ma ecco che i sospetti del prelato diventeranno certezze, quando Esther confiderà al padre di avere un debito di 500mila pesetas. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.