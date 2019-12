Le coppie famose che si sono formate nel 2019 sono tante e tutte molto diverse tra loro: a pochi giorni dalla fine dell'anno, i siti di Gossip stanno facendo un bilancio sulle unioni Vip che hanno fatto più clamore nei mesi scorsi. Giulia De Lellis è considerata da tanti la "reginetta" dei rumors di questo periodo. Dopo un lungo tira e molla con Andrea Damante, l'influencer ha ritrovato il sorriso accanto al pilota Iannone. Anche la cantante Elodie e l'ex tronista Francesco Monte si sono innamorati di recente: lei del collega Marracash, lui dell'indossatrice Isabella De Candia.

Giulia De Lellis 'regina' del gossip di quest'anno

Il personaggio famoso che ha catturato maggiormente l'attenzione del gossip con le sue vicende amorose è, senza dubbio, Giulia De Lellis. La ragazza, nell'anno che sta per terminare, ha fatto parlare di sé per il pacato riavvicinamento ad Andrea Damante fino all'estate scorsa, quando ha incontrato il suo attuale compagno, il pilota Iannone.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne nel 2019 ha fatto coppia prima con il cantante Irama per pochi mesi decidendo, poi, di dare una seconda chance al dj al quale ha successivamente dedicato il libro da record "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza". Quando si è resa conto che con il siciliano le cose non erano più come prima, la 23enne ha voltato pagina e l'ha fatto accanto all'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, con il quale convive a Lugano da tempo.

Tutte le vicissitudini sentimentali della bella Giulia sono state documentate dalle riviste scandalistiche passo dopo passo: la De Lellis, infatti, potrebbe essere eletta la "reginetta" del gossip di quest'anno, un titolo che è sempre spettato alla showgirl argentina Belen con la quale ha avuto da ridire nelle scorse settimane.

Le altre nuove coppie dell'ultimo anno

Tra i Vip che si sono innamorati nel 2019 ci sono anche Elodie Di Patrizi e Marracash: i due artisti, infatti, si sono conosciuti sul set del videoclip di "Margarita" (brano tormentone dell'estate) e da lì non si sono più lasciati.

Anche Francesco Monte è stato protagonista dell'anno che sta per finire con i suoi amori: la storia con Giulia Salemi, cominciata nell'autunno del 2018 nella Casa del Grande Fratello Vip, è terminata in estate e, poco dopo, lui è stato paparazzato con la sua attuale compagna, la modella Isabella De Candia.

I cantanti dei duo Benji&Fede sono stati al centro del gossip in questi mesi per le loro chiacchierate relazioni con Bella Thorne uno e Paola Di Benedetto l'altro: quest'ultima coppia, in particolare, durante le vacanze estive è scoppiata pare a causa di un tradimento di lui che lei ha poi perdonato.