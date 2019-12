Inizia a prendere forma il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello: ieri sera, a Le Iene, Wanda Nara e Pupo hanno confermato che Antonio Zequila sarà uno dei concorrenti. Un altro discusso personaggio famoso, invece, si è sfogato tra le lacrime in Tv nel raccontare la sua mancata partecipazione al reality Mediaset: Eliana Michelazzo ci sperava tanto di entrare nella Casa più spiata d'Italia dopo il "caso Pamela Prati".

Pupo e Wanda Nara annunciano il sesto inquilino della Casa

Mancano circa tre settimane al debutto del Grande Fratello Vip 4: la messa in onda della prima puntata della nuova edizione, infatti, è prevista per mercoledì 8 gennaio.

Fino ad ora, sono 5 i personaggi famosi che sono stati ufficializzati o dalle riviste di Gossip oppure dal conduttore Alfonso Signorini: tra questi, poche sorprese e tante conferme ai rumors che sono circolati negli ultimi mesi.

Ieri sera, domenica 22 dicembre, a Le Iene è stata trasmessa una divertente intervista doppia agli opinionisti del reality: Wanda Nara e Pupo hanno regalato un'interessante anticipazione sul cast del format che commenteranno ogni settimana dallo studio.

La moglie di Mauro Icardi e il popolare cantante, hanno confermato che Antonio Zequila è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 4: lo showman, già noto per la sua movimentata partecipazione ad una delle prime edizione dell'Isola dei Famosi, sta per rimettersi in gioco in televisione.

Il napoletano ha fatto molto parlare di sé in passato per la lite che ha avuto con Adriano Pappalardo davanti alle telecamere, ma anche per il soprannome che gli è stato attribuito dopo il reality: "Er mutanda".

Le lacrime di Eliana per il GF Vip

Chi sicuramente non parteciperà alla quarta edizione Vip del Grande Fratello, è Eliana Michelazzo. La romana, intervistata da una Tv locale di recente, non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha risposto ad una domanda diretta sul reality di Canale 5.

"Mi sono sentita usata dalla televisione e ho voglia di riscattarmi", ha tuonato l'ex socia di Pamela Prati prima di lasciarsi andare ad un inaspettato sfogo.

"Il GF Vip non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un invito per poter far conoscere la vera Eliana", ha aggiunto l'agente piangendo davanti alle telecamere.

Qualche mese fa, prima che iniziasse l'edizione del format condotto da Barbara D'Urso, si vociferava di un possibile ingresso della Michelazzo nella Casa: pare siano stati i vertici Mediaset ad impedirlo, per non creare malcontento nel pubblico.

A varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo 8 gennaio, saranno certamente: la conduttrice Adriana Volpe, la regista Rita Rusic, il cantante Pago, il presentatore Michele Cucuzza, la soubrette Antonella Elia e l'opinionista Antonio Zequila.