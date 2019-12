Prosegue lo spazio dedicato alle avvincenti novità con Il Segreto, la soap opera iberica di maggiore successo in Italia. La trama dell'episodio in programma il 30 dicembre su Canale 5, svela che Francisca Montenegro e Mauricio Godoy decideranno di lasciare momentaneamente Puente Viejo alla volta di Belmonte in cerca di notizie. Maria Castaneda, invece, licenzierà Dori Vilches, stanca delle sue terapie, al limite della sopportazione.

Il Segreto, episodio 30 dicembre: Francisca e Mauricio vanno a Belmonte

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti l'episodio in onda lunedì 30 dicembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, annunciano importanti avvenimenti. Nel dettaglio, assisteremo alla fine di Antolina interpretata dall'attrice Maria Lima. La Ramos, infatti, cadrà in un profondo burrone, nonostante Isaac Guerrero tenti disperatamente di salvarle la vita.

Nel frattempo, Francisca (Maria Bouzas) e Mauricio (Mario Zorrilla) cercheranno i colpevoli della morte di Adela Arellano (Ruth Llopis) e Maria Elena Casado De Brey.

I due, infatti, saranno certi che dietro questi due lutti, ci sia la mano di Esteban Fraile, il nemico di Carmelo (Raul Pena), nonché sindaco di una cittadina vicina. Di conseguenza, la Montenegro e il suo capomastro Godoy decideranno di recarsi a Belmonte per fare delle indagini appropriate sulla vicenda. In questo frangente, la moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) e il suo braccio destro attenderanno che Leal faccia la prima mossa, tanto da sperare che cada nella loro trappola.

Sale la tensione tra Dori e Maria

Nel corso del nuovo episodio de Il Segreto di domani 30 dicembre sul Canale del Biscione, il rapporto tra Dori e Maria (Loreto Mauleon) si farà sempre più teso. Nel dettaglio, Fernando (Carlos Serrano) farà arrivare a Puente Viejo un'infermiera capace di aiutare la sorella di Matias (Ivan Montes) a riprendere l'uso delle gambe, ferite durante l'esplosione della bomba alle nozze di Maria Elena ed il Mesia nei giardini della Casona.

Purtroppo, la nuova arrivata avrà un atteggiamento schivo e sottoporrà la paziente a delle terapie molto dolorose. Un comportamento che porterà le due donne a scontrarsi sempre di più. La Castaneda, infatti, deciderà di licenziare la Vilches, la quale nel frattempo si lamenterà con il figlio di Olmo della poco fiducia che la sua paziente sta mostrando nei suoi confronti. Come avanzerà la storia?

In attesa di vedere questo appuntamento in televisione, si ricorda che la soap opera è visibile su Mediaset Play, il portale multimediale per la visione di contenuti in streaming via Internet, sia in diretta che in modalità on demand.