Prosegue l'appuntamento in daytime con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, della quale nelle prossime settimane andranno in onda gli attesi nuovi episodi dopo la pausa natalizia. Le anticipazioni delle puntate fino al 10 gennaio rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno soprattutto il personaggio di Federico Cattaneo, il quale sarà coinvolto in un grave incidente che gli costerà caro e che avrà delle clamorose e spiacevoli conseguenze sulla sua vita.

Il Paradiso delle signore 4, spoiler nuove puntate 6-10 gennaio: Federico finisce sulla sedia a rotelle

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 4 fino al 10 gennaio rivelano che l'armonia della famiglia Cattaneo verrà letteralmente sconvolta nel momento in cui arriverà una triste notizie che cambierà per sempre la vita dei due coniugi Luciano e Silvia e anche della già dilaniata Roberta.

La notizia in questione riguarderà il giovane Federico: i genitori, infatti, apprenderanno che il figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente ed è finito sulla sedia a rotelle. Un duro colpo per i suoi famigliari ma, soprattutto, per il giovane Cattaneo, dato che questo incidente potrebbe avere delle ripercussioni pesanti sul suo destino e sulla carriera.

Intanto Silvia, che nutre una grande preoccupazione per le sorti di Federico, comincerà a guardare con occhi sospetti l'avvicinamento che c'è stato tra Roberta e Marcello.

Agnese, intanto, diventerà il vero punto di riferimento di Silvia, che mai come in questo momento ha bisogno di una persona che le dia sostegno.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 10 gennaio, inoltre, rivelano che Marta deciderà di prenotare una visita ginecologica ma terrà all'oscuro suo marito, il quale non saprà nulla di questa storia. La zia Adelaide, però, non è d'accordo con questo segreto che Marta avrà con suo marito e, per tale motivo, vorrebbe che lo informasse della visita anche se lei andrà avanti per la sua strada.

Roberta al fianco di Federico dopo il grave incidente

Occhi puntati anche su Rocco, il quale proseguirà il suo percorso di formazione in compagnia di Armando. Proprio mentre si troverà con il giovane Ferraris, Armando verrà a conoscenza di una clamorosa notizia che riguarda il marito di Agnese, di cui si sono perse le tracce da un po' di tempo.

Il ritorno a casa di Federico non sarà affatto facile per il giovane ragazzo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, però, rivelano che fortunatamente al suo fianco ci sarà Roberta, la quale si dimostrerà molto matura in una situazione delicata come questa. Luciano la ringrazierà moltissimo per il suo coraggio e la sua attenzione nei confronti del giovane Cattaneo.