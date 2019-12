Manca meno di un mese all'inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality che vede come protagonisti personaggi famosi, che si metteranno in gioco nella casa più spiata d’Italia. Quest’anno per la prima volta sarà condotto da Alfonso Signorini, il direttore di Chi, affiancato da due opinionisti: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Wanda Nara, nota opinionista già di altre trasmissioni Mediaset e moglie del giocatore argentino ex Inter Mauro Icardi. La messa in onda del quarta edizione del reality è prevista per gennaio, dopo un primo rinvio.

Con molta probabilità, anche se ancora nulla è ufficiale, dovrebbe iniziare martedì 7 gennaio. Secondo altre voci, potrebbe invece prendere il via mercoledì 8, per poi spostarsi di lunedì come appuntamento fisso.

Primi concorrenti ufficiali Gf Vip

Qualche giorno fa le pagine social ufficiali del Grande Fratello Vip hanno rivelato il nome del primo concorrente ufficiale: si tratta di Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica. Dopo la rivelazione della prima concorrente, sono apparse altre foto misteriose sui social ufficiali.

A rivelare di più è stato invece il settimanale Oggi e, secondo quanto riportato dal sito Dagospia, a far parte del cast ci saranno: la conduttrice Adriana Volpe, volto storico della Rai Michele Cucuzza, la scrittrice Barbara Alberti, la showgirl Antonella Elia e, direttamente da Forum, Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi, quest’ultima ex concorrente del Grande Fratello Vip nella scorsa edizione. Nel cast anche Aristide Malnati e Antonio Zequila, entrambi ex concorrenti dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato dal settimanale Novella 2000, potrebbe partecipare anche l'attore Fabio Testi, ex concorrente anche lui dell'Isola dei Famosi.

L'attore potrebbe utilizzare questa esperienza per avere un rilancio professionale, in quanto è assente da parecchio tempo dal piccolo schermo, e per lasciarsi alle spalle le turbolenze della vita privata

Loredana Lecciso possibile concorrente

All'interno delle mura della casa più spiata d'Italia potremmo vedere anche un altro nome molto discusso, ovvero quello di Loredana Lecciso. L'ex moglie di Al Bano non è nuova al palcoscenico dei reality show, avendo partecipato a un'edizione dell'Isola dei Famosi.

La sua partecipazione è ancora molto incerta e potrebbe trattarsi di una presenza temporanea, che non la vedrebbe quindi come concorrente fissa in gioco.