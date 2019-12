Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una vita, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame in onda dal 15 al 21 dicembre su Canale 5, rivelano che Samuel Alday tenterà un approccio con Lucia Alvarado, mentre Susana Seler e Rosina Rubio saranno minacciate da Venancio. Infine, ci saranno tensioni tra Antonito e Lolita per la location del matrimonio.

Una Vita, puntate 15-21 dicembre: Susana vuole lasciare Acacias 38

Innumerevoli novità accadranno prossima settimana nel vecchio quartiere di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019 su Canale 5, svelano che Espineira pretenderà che Telmo, tenga fede al loro patto di coinvolgere Lucia in uno scandalo. Intanto, la notizia della scritta offensiva sulla vetrina di Susana farà in breve tempo il giro di tutta Acacias 38. Di conseguenza, la Seler comunicherà a Rosina di voler abbandonare il più velocemente possibile il quartiere. L'Alvarado e Martinez, invece, appariranno dispiaciuti di non poter più lavorare a stretto contatto dopo la costruzione di un ricovero per gli sfollati dell'Hoyo.

Samuel vuole recarsi a Toledo con Lucia

Antonito crederà che Lolita si sia offesa, in quanto ha dimenticato l'anniversario del loro primo anno di fidanzamento. Samuel, invece, proporrà a Lucia di accompagnarlo a Toledo, mentre Cesareo non sarà contento della pubblicazione della sua prima fotografia, scattata da Flora e Servante, in quanto si vede lui che dorme durante l'ora di servizio. Allo stesso tempo, Liberto comincerà a nutrire dei dubbi sul comportamento della Rubio e di Susana, che continueranno a mentire spudoratamente.

A tal proposito, Venancio scoprirà che la Seler si è trasferita nell'alloggio degli Hidalgo dopo essere giunto ad Acacias 38. Infine, il Palacios e la Casado organizzeranno il giorno del loro matrimonio, sebbene i grattacapi siano dietro l'angolo.

Venancio minaccia la Seler e Rosina

Gli spoiler di Una Vita in onda fino al 21 dicembre, rivelano che Cesareo passerà dei brutti guai sul lavoro per colpa della fotografia, fatta dalla Barbosa. Nel frattempo, Carmen scoprirà che Javier è fuggito di nuovo dalla galera.

Di conseguenza, la Sanjurjo deciderà di non informare il figlio per non farlo preoccupare inutilmente. L'Alday e Telmo, invece, avranno un bruttissimo litigio in parrocchia. Ursula, a questo punto, dividerà i due contendenti prima che sia troppo tardi. Poi, la Dicenta si precipiterà in casa dell'ex marito di Blanca per minacciarlo con un coltello in mano. Allo stesso tempo, Venancio riuscirà ad incontrare la Seler e Rosina. Qui, l'uomo minaccerà le due donne di denunciarle per la morte del modello, se non accettano di pagare il ricatto, preteso dagli Escalona.

L'Alvarado rifiuta un approccio dell'Alday

Antonito confesserà a Martinez di stare ultimando gli ultimi preparativi di nozze con Lolita. Ma ecco che il figlio di Ramon scoprirà che la sua amata ha intenzione di sposarsi a Cabrahigo. Una decisione, che creerà alcuni malintesi tra i due innamorati. Alla fine, la Casado apparirà irremovibile nella sua scelta di sposarsi nella città natale. Intanto, Lucia accompagnerà Samuel e recupererà il Retablo di San Michele da un collezionista di Toledo, mentre Carmen sarà preoccupata per il comportamento insolito di Raul, tanto da chiedere a Cesareo di sorvegliarlo.

Il vigilante, a questo punto, scoprirà che il ragazzo si è recato da un usuario, mentre l'Alday e l'Alvarado passeranno la notte fuori in quanto la carrozza avrà dei problemi. In questo frangente, il fratello di Diego tenterà un approccio che sarà rifiutato da parte della cugina di Celia. Infine, Felipe rimprovererà aspramente la moglie di avergli mentito sulla parente.