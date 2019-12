Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi di cui martedì 10 dicembre andrà in onda la nuova puntata del trono over. Dopo l'inizio decisamente scoppiettante di oggi si continuerà a parlare delle vicende delle dame e dei cavalieri e in particolar modo i riflettori saranno puntati sulla coppia composta da Ida e Riccardo ma anche sulla nuova sfilata dal titolo 'Inferno o Paradiso' che riaccenderà le polemiche in studio tra Tina Cipollari e la sua nemica giurata Gemma Galgani. Da rilevare che Veronica e Armando interromperanno la conoscenza e la dama se la prenderà con il napoletano: "Cerca chi vuoi".

Uomini e donne: Gemma e Juan Luis ballano, la dama sfila vestita da angelo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di domani 10 dicembre rivelano che si partirà dal resoconto delle novità che riguardano il percorso sentimentale di Armando che si troverà a centro studio con Veronica. La situazione tra i due, però, non sarà delle migliori: il cavaliere parlerà di quello che è successo con Roberta ammettendo che non c'è stato un bacio vero e proprio lasciando già perplessa Veronica.

Subito dopo l'umore di quest'ultima cambierà nettamente e rivolgendosi ad Armando non si farà problemi nel dirgli che può cercare chiunque fuori dallo studio di Uomini e donne. "Cerca Ida, cerca Roberta, cerca chi vuoi" - dirà Veronica mentre si alza dalla sedia e si allontana da Armando, quasi come se avesse voluto mettere un punto decisivo a questa loro frequentazione che non sta dando i frutti sperati.

Le anticipazioni del trono over di domani pomeriggio, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Gemma e Juan Luis.

I due si cimenteranno in un nuovo ballo a centro studio, poi però la De Filippi prenderà la parola per dire che il tanto atteso bacio ancora non c'è stato.

Successivamente l'attenzione sarà posta sulla nuova sfilata che vedrà protagoniste le dame di Uomini e donne. Il tema sarà: 'Inferno o Paradiso' e gli spoiler rivelano che la Galgani sfilerà in passerella con un abito da angelo che attirerà subito le polemiche al vetriolo di Tina.

Ida e Riccardo: la risposta alla proposta di nozze

E poi ancora le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Uomini e donne trono over di domani pomeriggio rivelano che si tornerà a parlare di Ida e Riccardo dopo che il cavaliere ha spiazzato la dama chiedendole di sposarlo e quindi di unirsi in matrimonio.

La Platano in un primo momento ha tentennato ma in questa nuova registrazione ha ammesso che la sua intenzione non è affatto quella di perdere Riccardo e quindi di rinunciare a lui. Sta di fatto che il modo di fare dei due scatenerà anche l'ira della De Filippi che ad un certo punto dichiarerà: "E' tutto abbastanza imbarazzante".