La frequentazione tra Armando Incarnato ed Ida Platano è durata poche settimane, ma il cavaliere del trono over sembra non averla ancora del tutto dimenticata. Dalle anticipazioni della puntata di Uomini e donne che andrà in onda domani, 10 dicembre, emerge che il napoletano ammetterà davanti a tutti di sperare ancora in un incontro chiarificatore con la dama, ma soltanto qualora la sua storia con Riccardo Guarnieri dovesse finire definitivamente.

Incarnato ripensa alla Platano

La puntata di Uomini e Donne Over che sarà trasmessa martedì 10 dicembre su Canale 5 sarà quasi interamente dedicata ad Ida Platano. Sulla pagina Instagram è stata pubblicata l'anteprima video del secondo appuntamento settimanale con il dating-show.

Nell'occasione la dama risponderà finalmente alla proposta di matrimonio che le ha fatto Riccardo Guarnieri una settimana fa.

Prima di questo momento, però, la bresciana sarà tirata in ballo da Armando Incarnato ovvero il cavaliere con il quale si è frequentata finché il pugliese non si è reso conto di amarla ancora e gliel'ha comunicato con una struggente lettera.

Quando Maria De Filippi gli chiederà chi è la persona che l'ha davvero colpito da quando fa parte del cast della trasmissione, il napoletano risponderà: "Ida.

Tutte le donne che ho frequentato in questo periodo, sanno che se lei dovesse tornare in studio da single, io sarei pronto ad incontrarla per parlare".

Insomma, le intenzioni del cavaliere sono chiare: dopo aver messo fine alla conoscenza con Veronica Ursida (considera falsa e poco affidabile), l'uomo ha lasciato aperta la porta ad un eventuale quanto improbabile riavvicinamento con la Platano.

Ida a Riccardo: 'Non voglio rinunciare a te'

Se da un lato Armando si è esposto per provare a ricucire il suo rapporto con Ida, quest'ultima non sembra affatto intenzionata a fare altrettanto.

Le anticipazioni della puntata di U&D, che andrà in onda domani, hanno mostrato parte del confronto che la Platano avrà con Riccardo una settimana dopo essersi sentita dire: "Vuoi sposarmi?".

La dama del trono over confermerà la sua intenzione di voler rinviare le nozze con Guarnieri perché, ad oggi, non ci sono le basi per poter pensare ad un sereno futuro tra marito e moglie.

Il video che è stato pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione, inoltre, ha spoilerato ai telespettatori che la bresciana dirà al compagno: "Prima che mi lasciassi, ti avrei sposato senza pensarci.

Oggi è tutto cambiato, ma non voglio rinunciare a te".

Sapendo che Ida, Riccardo e Armando continueranno a far parte del trono over ancora a lungo, c'è da aspettarsi da loro colpi di scena ogni settimana.