Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme: questo almeno è quello che si evince dalla puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, martedì 10 dicembre. La dama e il cavaliere si sono lasciati andare ad un lungo bacio passionale, che ha confermato l'intenzione di entrambi di riprovarci dopo il rinvio delle nozze che ha deciso lei.

Riccardo e Ida 'incontenibili' davanti alle telecamere

"Io non voglio rinunciare a te, Riccardo", sono bastate queste poche parole pronunciate da Ida Platano nel corso della puntata odierna del Trono Over, a scatenare l'incontenibile gioia del suo fidanzato.

Sebbene abbia premesso che non se la sente di sposarsi ora perché non ci sono le basi per farlo, la dama di Uomini e Donne ha fatto sapere che non intende lasciare Guarnieri perché per lui prova ancora un fortissimo sentimento.

Nell'ascoltare questa dichiarazione, il cavaliere non è riuscito a trattenersi e si è gettato addosso alla compagna per baciarla appassionatamente.

Lo scambio di effusioni tra i due protagonisti del dating-show, è durato parecchio: la coppia, infatti, ha continuato a baciarsi ed abbracciarsi calorosamente anche per tutto il tempo del ballo che ha fatto fare loro Maria De Filippi.

Quando è finita la canzone, la conduttrice ha preso bonariamente in giro il pugliese per il segno del rossetto che aveva su tutta la parte bassa del viso.

Futuro incerto per la coppia nel Trono Over

La passione che è scoppiata tra Ida e Riccardo in studio, altro non è che la conferma che i due non intendono affatto dirsi addio. A circa un mese e mezzo di distanza dalla lettera con la quale Guarnieri si è riproposto alla Platano, sembra che sia finalmente arrivato il momento di mettere in pratica quell'intenzione.

Chi ha assistito alla puntata che è andata in onda oggi, martedì 10 dicembre, ha fatto sapere che non è chiaro se la dama e il cavaliere continueranno a far parte del cast di Uomini e Donne anche ora che sono tornati ufficialmente ad essere una coppia.

In teoria, quando un protagonista del dating-show si fidanza oppure decide di uscire soltanto con una persona, la sua avventura in trasmissione può dichiararsi conclusa, in quanto ha raggiunto l'obiettivo per il quale aveva scelto di parteciparvi.

Cosa ne sarà di Ida e Riccardo?

La redazione rinuncerà davvero ai due sapendo che le puntate a loro dedicate ottengono ascolti record tutte le settimane? L'ipotesi più accreditata a riguardo, è che i piccioncini continueranno a prendere parte alle registrazioni dell'Over ancora a lungo, probabilmente con la promessa di regalare colpi di scena e sorprese al pubblico che si è affezionato a loro in questi anni.