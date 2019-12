Dramma in casa Carrisi: la mamma di Albano e Franco è venuta a mancare all'età di 96 anni. L'annuncio della scomparsa della signora Jolanda è stato dato nella trasmissione ''La Vita in Diretta'', il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. La coppia di conduttori si è portata al centro dello studio e tramite un collegamento con un giornalista ha riferito l'accaduto.

Secondo quanto riportato dal giornalista, la signora Jolanda si è spenta alle 17:15 di martedì 10 dicembre. Quando la donna ha chiuso gli occhi per sempre, al suo fianco non era presente Al Bano.

Il cantante pugliese infatti, si trovava a Roma pronto per salire su un aereo che lo avrebbe portato all'estero. Appena messo al corrente dell'accaduto, l'uomo non avrebbe esitato a dirigersi verso Cellino San Marco.

Le cause che hanno portato alla scomparsa della signora Jolanda al momento non state rese note. Dalle poche notizie frammentarie che stanno arrivando sul web, si sa soltanto che la donna in settimana aveva avuto un malore. Di ora in ora le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte.

Domani l'ultimo saluto a Jolanda

Nella giornata di domani verrà aperta la camera ardente nella chiesetta presente all'interno delle tenute Carrisi. I funerali della signora Jolanda verranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa madre di Cellino San Marco. Secondo quanto riportato a ''La Vita in Diretta'', tutti parenti e amici si stanno riversando nella tenuta pugliese per stare vicino alla famiglia Carrisi.

Con la scomparsa della 96enne, Al Bano perde una persona importante all'interno della sua vita.

Il cantante infatti, era molto legato alla donna tanto che in varie occasioni l'aveva definita un perno. Il cantante durante il documentario sulla sua vita, aveva dedicato una parte anche a Jolanda proprio per omaggiarla.

La reazione dei social

La scomparsa della signora Jolanda è diventata subito virale. I tantissimi fan di Al Bano si sono subito riversati sulle pagine dedicate al cantante per esprimere il proprio cordoglio. All'indirizzo del Carrisi e di tutta la famiglia stanno già arrivando molti messaggi da ogni parte del mondo.

Tanti anche i messaggi da parte dei vip.

La donna era molto legata anche a Romina Power: nelle prossime ore non si esclude che l'artista italo-americana voglia ricordare la sua ex suocera.

La signora Jolanda non ha mai tenuto nascosto il suo affetto verso Romina Power. Addirittura, quando la statunitense chiese la separazione da Al Bano per la donna fu un vero e proprio colpo al cuore. Tuttavia, nel corso degli anni le due donne avevano recuperato il proprio rapporto, tanto che la Power ad ogni compleanno di Jolanda la raggiungeva.