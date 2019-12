Nel pomeriggio di oggi è venuta a mancare Jolanda, la mamma del cantante pugliese Al Bano Carrisi. Le sue condizioni di salute sono precipitate nel giro di poche ore, fino alla morte. Jolanda Ottino, si è spenta all’età di 96 anni. L’ultimo saluto alla signora ci sarà domani pomeriggio nella chiesa madre di Cellino San Marco: sarà allestita una camera ardente presso le tenute Carrisi. L’annuncio della scomparsa è stato dato a ''La vita in diretta'': Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono posti al centro dello studio e hanno dato questa tragica notizia che, inevitabilmente, ha turbato e scosso tutti i presenti in studio.

Jolanda, infatti, è sempre stata molto vicina alla carriera e al percorso artistico del figlio Al Bano tanto che, molte volte, la stessa donna è stata ospite in varie trasmissioni.

Al Bano non era presente quando la mamma è morta

Jolanda è venuta a mancare intorno alle cinque e un quarto di oggi pomeriggio; vicino a lei, in punto di morte, però, non era presente il suo amato figlio Albano. L’ex marito di Romina Power, infatti, si trovava a Roma e avrebbe dovuto prendere un aereo per un viaggio di lavoro all'estero.

Mai avrebbe pensato ad una notizia del genere. È stato avvisato dal fratello e subito si è precipitato a Cellino San Marco, per dare l'ultimo saluto alla sua amata mamma.

Per Al Bano è una grandissima perdita

Al Bano è sempre stato legato a sua mamma. Non si è mai distaccato da lei, nemmeno quando si è sposato con Romina Power, nè quando ha intrapreso un rapporto sentimentale con Loredana Lecciso. La donna ha avuto una grande influenza sulla vita di Al Bano: il cantante ha più volte parlato in vari programmi e molte interviste del forte legame con Jolanda.

In suo onore ha anche scritto un libro: nelle pagine di questo libro il cantante ha raccontato del loro primo scontro e di quanto forte fosse il loro rapporto. Dice che la mamma si arrabbiò molto quando Al Bano mollò la scuola, perché era intenzionato a tentare la fortuna come cantante al Nord Italia. La mamma aveva per Al Bano tutte altre aspettative: lo voleva maestro con un posto fisso, laureato. Lui, invece, aveva tutti altri piani per la testa. Una volta arrivato a Milano faceva il cameriere di nascosto dalla mamma.

Fu un signore di Cellino che rivelò tutto alla signora Jolanda che si arrabbiò tantissimo con il giovane cantante. Per Al Bano, sicuramente, questa è una grandissima perdita e ci vorrà del tempo per recuperare la serenità di cui ha tanto bisogno e che sembrava aver ritrovato dopo un periodo particolare per la sua famiglia.