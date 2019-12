Oggi, 10 dicembre, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne Over. Le anticipazioni pubblicate su Witty informano il pubblico che parte della puntata odierna sarà dedicata anche alla tormentata storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo averli ascoltati per un po' battibeccare, sempre sugli stessi argomenti, Maria De Filippi gelerà i due protagonisti della sua trasmissione facendo un commento che è destinato a far discutere.

Il commento di Maria su Ida e Riccardo

La puntata di Uomini e Donne di martedì 10 dicembre aggiornerà il pubblico di Canale 5 sui risvolti che ha avuto, negli ultimi sette giorni, la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

A una settimana di distanza dalla proposta di matrimonio che il cavaliere le ha fatto, oggi finalmente la dama gli darà una risposta: le anticipazioni hanno già fatto sapere che la bresciana rinvierà le eventuali nozze con il compagno, perché attualmente non ci sono le basi per poter pensare al compimento di un passo così importante.

Un altro piccolo spoiler che la redazione ha voluto dare sull'appuntamento odierno con il Trono Over, è quello sullo spiazzante commento che farà Maria De Filippi sulla coppia protagonista della sua storica trasmissione.

Dopo che la parrucchiera proverà a spiegare perché, per il momento, non intende sposarsi e dopo aver sentito il pugliese difendersi dalle ennesime accuse che gli muoverà la fidanzata, la conduttrice dirà: "È un po' tutto imbarazzante, posso dirlo?".

La padrona di casa del dating-show, dunque, pare non apprezzare particolarmente la piega che ha preso la storia d'amore tra Ida e Riccardo: sebbene i due continuino a regalare ascolti record al programma, gran parte del pubblico non crede più nel loro sentimento e inizia a pensare che entrambi stiano facendo di tutto pur di restare davanti alle telecamere.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il pensiero di Armando per Ida

Un'altra interessante anticipazione, su quello che andrà in onda oggi su Canale 5, è quella che riguarda la dichiarazione inaspettata che Armando Incarnato farà su una sua vecchia conoscenza. Quando Maria De Filippi gli chiederà chi è la dama che l'ha colpito maggiormente da quando partecipa alla trasmissione, il napoletano ammetterà: "Ida, e questo lo sanno tutte le persone che ho frequentato. Se lei dovesse tornare in studio da single, mi piacerebbe incontrarla per provare a parlare".

La Platano, però, non sembra affatto intenzionata a riallacciare il rapporto con il cavaliere. Dopo aver ribadito la sua intenzione di rinviare le nozze con Riccardo perché adesso non ci sono i presupposti, la bresciana dirà al compagno: "Ma io non voglio rinunciare a te".