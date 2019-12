Nuovo appuntamento con il celebre sceneggiato pomeridiano 'Il Paradiso delle signore', una soap che appassiona il pubblico con storie d’amore, bugie, tradimenti, intrighi e colpi di scena. Nell’episodio in programmazione su Rai 1 l’8 gennaio 2020, Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) faranno i conti con un’amara verità. Il ragioniere del grande magazzino e la moglie verranno a conoscenza che il loro figlio Federico (Alessandro Fella) potrebbe rimanere paralizzato per sempre a causa dell’incidente che ha subìto.

I nonni della piccola Margherita, preoccupati del fatto che il frutto del loro amore possa reagire male per colpa della drastica diagnosi, decideranno di non dirgli nulla.

Silvia e Luciano sotto shock, Flavia disposta a condividere il patrimonio con Umberto

Si preannunciano clamorosi avvenimenti per la 58esima puntata che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 8 gennaio 2020. Gli spoiler annunciano che Federico si vedrà costretto a stare su una sedia a rotelle. Intanto Roberta, durante uno sfogo con Gabriella e Angela, rivelerà alle sue amiche ciò che ha provato nell’istante in cui ha rivisto il suo fidanzato.

Silvia e Luciano rimarranno sconvolti, quando i medici affermeranno che Federico potrebbe non tornare più a camminare. Nonostante ciò, i coniugi Cattaneo sceglieranno di non mettere al corrente il giovane della dura realtà. Nel contempo, Flavia farà un gesto scaltro nei confronti di Umberto: in particolare la Brancia di Montalto si dichiarerà disposta a condividere il suo ingente patrimonio con il Guarnieri Senior, soltanto se lo stesso ufficializzerà pubblicamente la loro storia d’amore.

Achille dubita di Adelaide, Salvatore alla ricerca del padre Giuseppe

Il padre di Marta e Riccardo dovrà decidere se accettare o meno le condizioni della ricca ereditiera; invece Achille, dopo aver sorpreso Adelaide sfiorarsi le mani con il cognato, comincerà a dubitare della contessa. Successivamente Rocco e Salvatore, pur non avendo visto di buon occhio la vicinanza tra Armando e Agnese, chiederanno un grosso favore all’uomo.

Nello specifico il fidanzato della stilista Rossi, per sapere una volta per tutte che fine ha fatto suo padre Giuseppe Amato, si rivolgerà al capo magazziniere. Mentre quest’ultimo continuerà a dare l’impressione di essere scomparso nel nulla, Luciano si lascerà andare ad una confidenza privata con Vittorio. Quest’ultimo apprenderà le preoccupanti condizioni di salute del figlio del ragioniere. Per concludere, Federico, a causa di un brutto incubo, farà fatica a dormire, poiché rivivrà il momento preciso in cui ha avuto l’incidente.