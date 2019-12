Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato iberico Il Segreto, ambientato a Puente Viejo e caratterizzato da intrecci amorosi, misteri, e colpi di scena. Nelle puntate italiane in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a gennaio 2020, Elsa Laguna proprio quando mancherà poco per poter coronare il suo sogno d’amore con Isaac Guerrero, farà i conti con una sua vecchia conoscenza. La promessa sposa del carpentiere riceverà un messaggio inaspettato da parte di Alvaro Fernandez, che vorrà chiederle scusa di presenza.

Maria Castaneda invece non appena si accorgerà che le cure dell’infermiera Dori Vilches non le stanno dando nessun tipo di beneficio, inizierà a porsi delle domande. Per avere delle risposte la figlia di Emilia e Alfonso farà delle ricerche sul conto della misteriosa forestiera, soprattutto quando la vedrà assumere degli strani atteggiamenti nei confronti di Fernando Mesia.

Maria torturata dalla sua infermiera, Dori desta dei sospetti alla sua paziente

Negli appuntamenti italiani in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset ad inizio 2020, l’infermiera Dori non sarà per niente di grande aiuto per Maria.

Quest’ultima subirà delle vere e proprie torture, poiché verrà sottoposta a dei trattamenti abbastanza duri. In realtà si scoprirà che è stato proprio il Mesia, ad ordinare alla Vilches di non far avere nessun tipo di miglioramento alla Castaneda. Nel contempo la situazione sarà positiva per Elsa, visto che le sue condizioni di salute non saranno più preoccupanti. Intanto Dori continuerà a prendersi gioco della sua paziente, facendole credere per l’ennesima volta di dover eseguire i suoi esercizi se vorrà tornare a muovere le sue gambe. Con il passare dei giorni la Vilches comincerà ad essere poco convincente agli occhi della madre di Esperanza, al tal punto che la diretta interessata farà delle domande sul suo conto a Fernando. La figlioccia di Francisca chiederà al suo ex marito, di voler sapere in che modo ha fatto la conoscenza della sua esigente infermiera.

Il Mesia darà subito delle spiegazioni alla Castaneda, rivelandole che la Vilches si prendeva cura della figlia di un suo amico.

La Castaneda indaga sulla Vilches, Alvaro invia una missiva ad Elsa

Nonostante ciò la sorella di Matias non avendo dato credito alla versione del figlio del defunto Olmo, inizierà a fare delle indagini servendosi dell’aiuto della giornalista Irene con l’obiettivo di scoprire qual è il vero volto di Dori. Nel frattempo la tanto attesa tranquillità tra Elsa ed Isaac raggiunta a seguito del tragico decesso della scomoda Antolina Ramos, verrà rovinata da un personaggio del passato. A turbare la Laguna quando organizzerà il suo matrimonio con il Guerrero sarà Alvaro Fernandez, che tornerà a farsi vivo facendole recapitare una missiva. Fortunatamente quest’ultimo farà subito capire ai telespettatori di non avere affatto delle cattive intenzioni, dato che oltre a chiedere scusa alla Laguna per averla abbandonata e truffata quando avrebbe dovuto sposarla, la inviterà ad incontrarlo.

Ebbene sì l’ex sostituto del dottor Zabaleta esigerà di vedere per l’ultima volta la sua ex fidanzata, con l’intento di farsi perdonare. Dopo aver riflettuto a lungo per prendere la giusta decisione, Elsa sceglierà di recarsi all’appuntamento di colui che si è rivelato essere un impostore in passato. A gran sorpresa Isaac sceglierà di accompagnare la sua dolce metà, per verificare che Alvaro si sia veramente pentito delle sue brutte azioni.